«Круг добра»: Уроженка Бурятии помогла приобрести коляску участнику СВО

Общество, Фото: полпредство Бурятии в Москве

Военнослужащий же оказался её знакомым



В полпредстве Бурятии в Москве рассказали трогательную историю помощи участнику СВО.



- Через волонтёрскую группу «Юрта» к нам обратились земляки с просьбой помочь приобрести коляску для бойца из 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. В приобретении нам помогла землячка Марина, при этом она не знала, кому конкретно помогает, - рассказали в полпредстве.



Коляску бойцу вручили в госпитале. И только выяснилось, что его супруга и Марина знакомы: несколько лет назад они жили в Улан-Удэ по соседству.



- Вот такой круг добра произошёл на наших глазах. Мы искренне благодарим Марину за помощь и поддержку бойца спецоперации! – обратились в полпредстве.



Родственник военнослужащего также поблагодарил всех, кто оказал помощь: «Спасибо большое, для нашей семьи это очень ценно! Здоровья всей вашей большой команде».



