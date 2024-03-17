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«Круг добра»: Уроженка Бурятии помогла приобрести коляску участнику СВО

«Круг добра»: Уроженка Бурятии помогла приобрести коляску участнику СВО
Общество,  Фото:полпредство Бурятии в Москве
Военнослужащий же оказался её знакомым

В полпредстве Бурятии в Москве рассказали трогательную историю помощи участнику СВО.

- Через волонтёрскую группу «Юрта» к нам обратились земляки с просьбой помочь приобрести коляску для бойца из 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. В приобретении нам помогла землячка Марина, при этом она не знала, кому конкретно помогает, - рассказали в полпредстве.

Коляску бойцу вручили в госпитале. И только выяснилось, что его супруга и Марина знакомы: несколько лет назад они жили в Улан-Удэ по соседству.

- Вот такой круг добра произошёл на наших глазах. Мы искренне благодарим Марину за помощь и поддержку бойца спецоперации! – обратились в полпредстве.

Родственник военнослужащего также поблагодарил всех, кто оказал помощь: «Спасибо большое, для нашей семьи это очень ценно! Здоровья всей вашей большой команде».

волонтеры

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