Также женщину отправили на обязательные работы
Жительница Селенгинского района Бурятии лишилась автомобиля «Тойота Королла» за повторное нетрезвое вождение.
«В январе 2019 года женщина была привлечена к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Не сделав должных выводов, в мае 2023 года после употребления спиртных напитков она вновь села за руль автомобиля, после чего была задержана сотрудниками ГИБДД», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
На этот раз на женщину возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию».
Гусиноозёрский городской суд назначил виновной 240 часов обязательных работ, а также лишил водительских прав на два года. По настоянию прокуратуры автомобиль «Тойота Королла», принадлежащий женщине, конфискован и обращён в доход государства.
Приговор вступил в законную силу.
Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале у жителя Улан-Удэ за повторное нетрезвое вождение в доход государства конфисковали кроссовер BMW стоимостью 7,5 млн рублей.
Жительница Бурятии лишилась «Тойоты Короллы» из-за пьяной езды
Общество, Фото:
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