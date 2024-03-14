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Жительница Бурятии лишилась «Тойоты Короллы» из-за пьяной езды

Жительница Бурятии лишилась «Тойоты Короллы» из-за пьяной езды
Общество,  Фото:из архива
Также женщину отправили на обязательные работы

Жительница Селенгинского района Бурятии лишилась автомобиля «Тойота Королла» за повторное нетрезвое вождение.

«В январе 2019 года женщина была привлечена к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Не сделав должных выводов, в мае 2023 года после употребления спиртных напитков она вновь села за руль автомобиля, после чего была задержана сотрудниками ГИБДД», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

На этот раз на женщину возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Гусиноозёрский городской суд назначил виновной 240 часов обязательных работ, а также лишил водительских прав на два года. По настоянию прокуратуры автомобиль «Тойота Королла», принадлежащий женщине, конфискован и обращён в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.

Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале у жителя Улан-Удэ за повторное нетрезвое вождение в доход государства конфисковали кроссовер BMW стоимостью 7,5 млн рублей.
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