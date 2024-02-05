Мужчину также отправили на обязательные работы
У жителя Улан-Удэ за повторное нетрезвое вождение в доход государства конфисковали дорогой кроссовер BMW стоимостью 7,5 млн рублей.
Мужчину ранее лишили водительских прав после того, как поймали пьяным за рулём. Несмотря на это, в ноябре 2023 года он вновь сел за руль. Полицейские остановили автомобиль на улице Жердева, водитель был сильно пьян.
На этот раз на него возбудили уголовное дело по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения» (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ). Октябрьский районный суд вынес обвинительный приговор.
- Суд приговорил виновного к 200 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средствами, на 2 года. По инициативе государственного обвинителя суд конфисковал автомобиль BMW стоимостью 7,5 рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В июле 2022 года в России вступили поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, предусматривающие конфискацию автомобилей у злостных нарушителей. Водители, попавшиеся на вождении в нетрезвом виде, если до этого они уже привлекались по подобной статье, теперь остаются без своего транспорта. Автомобили (это также распространяется на мотоциклы и пр.) изымают по решению суда, а затем продают на торгах; доход идёт в пользу государства.
У жителя Улан-Удэ из-за пьяной езды насовсем забрали BMW за 7,5 млн
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчину также отправили на обязательные работы
Там никак не могут заменить фонари
В нём два рассказа воинов-земляков
4 февраля в ЛНР объявляли траур
Сотрудники МЧС воспитывают уже четверых детей
На севере республики пройдёт небольшой снег
Хамбо Лама дал ещё один прогноз на високосный 2024-ый
«Бурятские ламы выгнали Гребенщикова*»
Режиссёром-постановщиком стал художественный руководитель Дмитровского драматического театра
Балдан Цыжипов стал абсолютным чемпионом всероссийского турнира
Такие туры возможны и на Байкале
Соответствующий контракт заключен
Число пассажиров растёт
Наших юношей якобы ждут в 2025 году
Днём в Улан-Удэ 19 градусов мороза