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В середине марта на Бурятию обрушился снег

В середине марта на Бурятию обрушился снег
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Также в республике разгулялся ветер

По данным Бурятского гидрометцентра, 14 марта по республике местами снег. Ветер северо-западный 7-12, временами порывы достигнут 15-20 м/с. Температура днём -2,+3, местами -3,-8.

В Улан-Удэ днём осадков не ожидается. Ветер северо-западный 10-15 м/с. температура днём около нуля градусов.

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