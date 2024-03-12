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Бычок стал талисманом БГСХА

Бычок стал талисманом БГСХА
Общество, 
Каким будет талисман-символ вуза, определяли голосованием

В Бурятской государственной сельскохозяйственной академии выбрали талисман-символ вуза. Им стал Бычок Багатур, набравший наибольшее количество голосов в голосовании (46%). На втором месте оказался Хайнак Сайхан (41%) – до победы ему не хватило всего несколько голосов. Третье место досталось Кибер Коту (13%).



Бычок одет в синий комбинезон, улыбается и держит в копытах урожай зерновых.

По итогам народного голосования определено, что Бычок Багатур будет ассоциироваться с БГСХА. Кроме того, этот талисман будет участвовать в различных мероприятиях вуза.

Автор, создавший талисман, получит денежный приз в размере 10 тысяч рублей, а финалисты будут награждены дипломами и памятными призами.

вузы БГСХА

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