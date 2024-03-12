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В районе Бурятии отремонтируют 22 км региональной дороги

В районе Бурятии отремонтируют 22 км региональной дороги
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Участки сдадут в 2024 и 2025 гг.

В предстоящем дорожно-строительном сезоне в Закаменском районе Бурятии работы начнутся на новом участке дороги Гусиноозёрск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией. Он начинается за селом Бургуй и заканчивается на отвороте в Цакир (250-260 км), сообщает пресс-служба минтранса республики. 

Соседний участок - 260-272 км - до перевала Юхта планируют ввести в эксплуатацию в этом году. Ремонт на нём стартовал два года назад. Таким образом, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», дорожники приведут в нормативное состояние целых 22 км шоссе к Закаменску.

Предусмотрено устройство дорожной одежды щебёночно-песчаной смесью, укладка, ремонт водопропускных труб, укрепление обочин и откосов, устройство барьерного ограждения, укладка асфальта. Также отремонтируют два моста через суходол и реку Ухту.

«В настоящее время на подъезде к городу Закаменск уже отремонтировано 14 километров автодороги Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск - граница с Монголией с 272 по 286 км, - сказал Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии. - Будут продолжены работы и на участке с 0 по 30 км. К сожалению, контракт на ремонт этого объекта с подрядчиком, не выполняющим сроки и технологии ремонта, расторгнут. Но объект уже находится в новых торгах. Также планируется начать ремонт участка дороги с 30 по 60 км».

Сдача дороги с 260 по 272 км запланирована на 2024 год, а прилегающего участка от 250 до 260 км - на 2025 год.

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