Приехавших на родину уроженцев Бурятии потрясли цены на съёмные квартиры



В паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» появился очередной пост, посвящённый неподъёмным ценам на жильё. Один из уроженцев Бурятии сообщил: он недавно вернулся из Новосибирска, где четыре года снимал квартиры.



Наш земляк заявил, что платил за них около 30 тысяч в месяц. При этом все апартаменты были новыми, с техникой и мебелью, а подъезды – с консьержами, несколькими лифтами и камерами.



