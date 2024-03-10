10 марта

09 марта

08 марта

Популярное

Приехавших на родину уроженцев Бурятии потрясли цены на съёмные квартиры

Приехавших на родину уроженцев Бурятии потрясли цены на съёмные квартиры
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В соцсетях их сравнили с новосибирскими

В паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» появился очередной пост, посвящённый неподъёмным ценам на жильё. Один из уроженцев Бурятии сообщил: он недавно вернулся из Новосибирска, где четыре года снимал квартиры.

Наш земляк заявил, что платил за них около 30 тысяч в месяц. При этом все апартаменты были новыми, с техникой и мебелью, а подъезды – с консьержами, несколькими лифтами и камерами. 

Стоимость же аренды в столице родной республики шокировала автора поста.

- Пожил у родственников, планировал завершить дела за пару месяцев. В итоге затянулось до лета. Так вот, решил снять квартиру и увидел цены. Откуда вы такие берёте – 30-40 тысяч, когда в квартирах – бабушкины кровати и телевизоры (коробки) нулевых годов? – говорится в публикации. – Просто цены не соответствуют. Вообще никак. Ладно бы хоть еврик (евроремонт – прим.) был – так ещё и полы деревянные. Что-то я не понимаю – в Улан-Удэ зарплаты с 40-50 тысяч до 80-120 подрасти успели?

Анонимный автор задался вопросом, как платить за жильё тем же студентам. И пришёл к выводу, что легче взять ипотеку и отдавать по 20 000 уже за своё.

Однако многие участники сообщества с ним не согласились, заявив, что ипотека обойдётся минимум в 30-40 тысяч в месяц, да и деньги на первоначальный взнос есть не у всех.

- За хрущёвки просят 5-6 миллионов плюс первоначальный взнос – 20% от стоимости. И плата за ипотеку в пределах 40 тысяч ежемесячно. Отсюда и аренда пляшет, – рассудила одна из подписчиц.

Пару недель назад жители бурятской столицы тоже обсуждали в соцсетях заоблачные цены на недвижимость. Из-за них многие даже готовы перебираться в другие регионы и обзаводиться собственным углом там.

Некоторые наши земляки признались, что не могут позволить себе жилищный кредит. Материнский капитал для большинства стал единственным способом приобрести квартиру.

- У многих есть желание купить квартиры. И у них по две-три работы. Но ипотеку не одобряют. Детей рожают, чтобы был маткапитал. И в большинстве случае дети – это деньги на первоначальный взнос по ипотеке, – писали интернет-пользователи.

Судя по объявлениям, размещённым на одном популярном местном сайте, за обычные однушки сегодня просят минимум 3-4 миллиона. А те, что дешевле миллиона – неблагоустроенные, да и их состояние оставляет желать лучшего.

Впрочем, стоимость съёмного жилья тоже поражает воображение. За некоторые апартаменты нужно выложить 50-60 тысяч рублей в месяц. Это преимущественно двушки и трёшки площадью от 40 квадратных метров с мебелью и техникой.
цены на недвижимость квартиры жилье соцсети

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Лидер российских буддистов рассказал о чудесной силе мантр
Лидер российских буддистов рассказал о чудесной силе мантр
Общество, 10.03.2024
Хамбо лама объяснил, как они работают на самом деле
В Бурятии пообещали плюсовую температуру
В Бурятии пообещали плюсовую температуру
Общество, 10.03.2024
В республику наконец-то пришла весна
В Улан-Удэ наконец-то обновят разваливающуюся «туалетную» плитку на Элеваторе
В Улан-Удэ наконец-то обновят разваливающуюся «туалетную» плитку на Элеваторе
Общество, 10.03.2024
Ремонт облезлых откосов обойдётся почти в 76 миллионов рублей
В Бурятии 112 человек подхватили коронавирус и 32 – корь
В Бурятии 112 человек подхватили коронавирус и 32 – корь
Общество, 10.03.2024
Стало известно, чем в начале года «активнее» всего болели жители республики
Снятый в Бурятии «Головар-2» перевалил за полмиллиона просмотров на YouTube
Снятый в Бурятии «Головар-2» перевалил за полмиллиона просмотров на YouTube
Общество, 10.03.2024
Он собрал множество восторженных отзывов на популярном видеохостинге
Глава Бурятии рассказал о возможных сферах сотрудничества с Мьянмой
Глава Бурятии рассказал о возможных сферах сотрудничества с Мьянмой
Общество, 10.03.2024

Это туризм, образование и сельское хозяйство

Детские стоматологи в районе Бурятии стали недоступными
Детские стоматологи в районе Бурятии стали недоступными
Общество, 10.03.2024
Сельчане не могут записаться на приём к дантистам
В райцентре в Бурятии людей оставили без остановки и тротуаров
В райцентре в Бурятии людей оставили без остановки и тротуаров
Общество, 10.03.2024
Из-за этого кяхтинцам приходится рассекать по проезжей части
В Бурятии за многодетными закрепили бессрочный статус
В Бурятии за многодетными закрепили бессрочный статус
Общество, 10.03.2024
Он больше не зависит от возраста старшего ребёнка
Жительницы Бурятии вовсю покоряют «мужские профессии»
Жительницы Бурятии вовсю покоряют «мужские профессии»
Общество, 10.03.2024
Они стремятся работать водителями, охранниками и программистами
В селе Бурятии многоэтажку окутал запах фекалий
В селе Бурятии многоэтажку окутал запах фекалий
Общество, 10.03.2024
Вонь стояла в подъезде целые сутки
В Бурятии насчитали 1700 безработных
В Бурятии насчитали 1700 безработных
Общество, 10.03.2024
А большинство занятых жителей республики трудятся в экономике
В Улан-Удэ прошёл зрелищный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств
В Улан-Удэ прошёл зрелищный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств
Общество, 10.03.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с захватывающих состязаний

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^