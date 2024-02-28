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Улан-удэнцы жалуются на дикие цены на жильё

Улан-удэнцы жалуются на дикие цены на жильё
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
Для некоторых маткапитал стал единственным способом обзавестись квартирой

Жители бурятской столицы обсуждают в соцсетях заоблачные цены на жильё. Началось всё с поста в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте». Его автор, пожелавший остаться неизвестным, задался вопросом, когда в Улан-Удэ подешевеет недвижимость.

- Не все – дети чиновников. Зачем продавать однокомнатную квартиру за три миллиона, когда, учитывая качество ремонта, стоит она 2 100 000? – говорится в публикации. – А комнаты вообще от полутора миллионов. Хотя в том же Новосибирске цены на недвижку в два раза меньше и ремонт получше будет.

Из-за неподъёмных цен на квартиры многие даже готовы перебраться в другие регионы и покупать их там. В комментариях уроженцы республики вовсю делятся своим опытом.

- Уехали в Красноярск, приобрели квартиру у застройщика. По цене – то же самое, только тут она уже с ремонтом, а не черновой вариант, – рассказал один из участников сообщества.

Некоторые наши земляки признались, что не могут позволить себе жилищный кредит. Маткапитал сегодня становится единственным способом обзавестись собственным углом.

- У многих есть желание купить квартиры. И у них по две-три работы. Но ипотеку не одобряют. Детей рожают, чтобы был маткапитал. И в большинстве случае дети – это деньги на первоначальный взнос по ипотеке, – отметила ещё одна подписчица.

Судя по объявлениям, размещённым на одном местном популярном сайте, самая дорогая квартира в столице республики сейчас продаётся за 29 миллионов. Но у неё огромная площадь – 186 «квадратов» и там пять комнат плюс дизайнерский ремонт. За обычные однушки просят от 3 до 4 миллионов. А те, что дешевле миллиона – неблагоустроенные, да и их состояние оставляет желать лучшего. Впрочем, стоимость съёмного жилья тоже поражает воображение. Некоторые апартаменты обойдутся 50-60 тысяч рублей в месяц. Это преимущественно двушки и трёшки площадью от 40 квадратных метров с мебелью и техникой.

Ранее эксперты федерального портала «Мир квартир» изучили цены на жильё в новых и старых домах в 70 крупнейших городах страны, где насчитывается более 300 тысяч человек. В большинстве в январе 2024-го оно продолжило дорожать.

Так, за квадратный метр на первичке в Улан-Удэ тогда просили примерно 119 558 рублей – за месяц он стал дороже на 4,9%, а квартира – на 3,5%. Она обойдётся в среднем в 6 миллионов 438 тысяч рублей. За год – с января 2023-го – «квадрат» наценился на 27,9%, апартаменты – на 36,3%.

Квартиры на вторичном рынке в столице Бурятии продают чуть дешевле, чем в новых домах – за 6 миллионов 35 тысяч (+0,3% за месяц и +21,9% с января 2023-го). «Квадрат» стоит 116 205 рублей (1,8% и +21,6%). 
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