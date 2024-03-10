В селе Бурятии многоэтажку окутал запах фекалий

Вонь стояла в подъезде целые сутки
На днях в группе «Иволга-инфо.24/7» пожаловались на зловоние в одном из многоквартирных домов в пригородном селе Иволгинск. По словам жильцов, неприятный запах канализации стоял в подъезде и в квартире сутки.
Люди поинтересовались, куда нужно обращаться в таких ситуациях. Как выяснилось, причиной фекального амбре стал засор. Его устранили сотрудники организации, обслуживающей МКД.
Канализация забилась из-за выброшенных туда отходов. Жильцов домов попросили не смывать в унитазы предметы личной гигиены и пакеты. «Это может привезти к крупным аварийным ситуациям», – отметили в управляющей компании.
Ранее улан-удэнцев тоже призвали не спускать в унитазы что попало, а доносить мусор до ведра. Многие по-прежнему путают с ним канализацию и потому сотрудникам МУП каждую неделю приходится ликвидировать засоры. Они случаются из-за попадания в трубы посторонних и зачастую – удивительных предметов
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