10 марта

09 марта

08 марта

Популярное

В селе Бурятии многоэтажку окутал запах фекалий

В селе Бурятии многоэтажку окутал запах фекалий
Общество,  Фото:«Иволга-инфо.24/7»
Вонь стояла в подъезде целые сутки

На днях в группе «Иволга-инфо.24/7» пожаловались на зловоние в одном из многоквартирных домов в пригородном селе Иволгинск. По словам жильцов, неприятный запах канализации стоял в подъезде и в квартире сутки.
 
Люди поинтересовались, куда нужно обращаться в таких ситуациях. Как выяснилось, причиной фекального амбре стал засор. Его устранили сотрудники организации, обслуживающей МКД.

 
Канализация забилась из-за выброшенных туда отходов. Жильцов домов попросили не смывать в унитазы предметы личной гигиены и пакеты. «Это может привезти к крупным аварийным ситуациям», – отметили в управляющей компании.

Ранее улан-удэнцев тоже призвали не спускать в унитазы что попало, а доносить мусор до ведра. Многие по-прежнему путают с ним канализацию и потому сотрудникам МУП каждую неделю приходится ликвидировать засоры. Они случаются из-за попадания в трубы посторонних и зачастую – удивительных предметов.
канализация жалобы Иволгинский район

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии насчитали 1700 безработных
В Бурятии насчитали 1700 безработных
Общество, 10.03.2024
А большинство занятых жителей республики трудятся в экономике
В Бурятии «подделали» начальника управления капстроительства
В Бурятии «подделали» начальника управления капстроительства
Общество, 10.03.2024
Мошенники имитируют голос Анатолия Урбанова и рассылают его коллегам фейковые войсы
В райцентре в Бурятии забеременели все терапевты
В райцентре в Бурятии забеременели все терапевты
Общество, 10.03.2024
Врачи друг за другом ушли в декрет
Житель Бурятии стал отцом после своей смерти
Житель Бурятии стал отцом после своей смерти
Общество, 10.03.2024
Мужчину признали им через суд
В Улан-Удэ днём до +2 градусов
В Улан-Удэ днём до +2 градусов
Общество, 10.03.2024
По республике переменная облачность
В Бурятии двум тренерам присвоили почётные звания
В Бурятии двум тренерам присвоили почётные звания
Общество, 09.03.2024
Чествование тренеров прошло на фестивале спортивных единоборств и боевых искусств
Глава Бурятии: «Семья – это главный источник энергии»
Глава Бурятии: «Семья – это главный источник энергии»
Общество, 09.03.2024
Алексей Цыденов рассказал, что его мотивирует и откуда он берёт энергию для работы
Глава Бурятии вновь опроверг слухи о переводе в Москву: «Никуда не собираюсь»
Глава Бурятии вновь опроверг слухи о переводе в Москву: «Никуда не собираюсь»
Общество, 09.03.2024
Алексей Цыденов отметил, что у него «очень большие планы по тому, что надо сделать в республике»
Строительство межвузовского кампуса в Бурятии обойдётся в 16 млрд
Строительство межвузовского кампуса в Бурятии обойдётся в 16 млрд
Общество, 09.03.2024
Планируется, что подготовка проектно-сметной документации на строительство объекта будет завершена в этом году
Алексей Цыденов поддержал идею создания совета блогеров в Бурятии
Алексей Цыденов поддержал идею создания совета блогеров в Бурятии
Общество, 09.03.2024
«Я не против любых идей, которые дают какое-то улучшение ситуации в целом», - выразил он своё мнение
Жителям Бурятии рассказали, как правильно выбрать продукты к Масленице
Жителям Бурятии рассказали, как правильно выбрать продукты к Масленице
Общество, 09.03.2024
«Вместо белой пшеничной муки высшего сорта можно взять овсяную, ячменную, гречневую, ржаную, цельнозерновую или их смесь. Это поможет снизить калорийность блинов и повысить их полезные свойства», - советуют в ведомстве
Житель Бурятии перевёл аферистам более 5 млн рублей
Житель Бурятии перевёл аферистам более 5 млн рублей
Общество, 09.03.2024
Часть этих денег удалось заблокировать
Жителя Бурятии обязали вернуть деньги, полученные по соцконтракту
Жителя Бурятии обязали вернуть деньги, полученные по соцконтракту
Общество, 09.03.2024
Мужчина не отчитывался о выполнении мероприятий программы социальной адаптации

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^