В селе Бурятии многоэтажку окутал запах фекалий



Люди поинтересовались, куда нужно обращаться в таких ситуациях. Как выяснилось, причиной фекального амбре стал засор. Его устранили сотрудники организации, обслуживающей МКД.







Канализация забилась из-за выброшенных туда отходов. Жильцов домов попросили не смывать в унитазы предметы личной гигиены и пакеты. «Это может привезти к крупным аварийным ситуациям», – отметили в управляющей компании.



Ранее улан-удэнцев тоже призвали не спускать в унитазы что попало, а доносить мусор до ведра. Многие по-прежнему путают с ним канализацию и потому сотрудникам МУП каждую неделю приходится ликвидировать засоры. Они случаются из-за попадания в трубы посторонних и зачастую – Ранее улан-удэнцев тоже призвали не спускать в унитазы что попало, а доносить мусор до ведра. Многие по-прежнему путают с ним канализацию и потому сотрудникам МУП каждую неделю приходится ликвидировать засоры. Они случаются из-за попадания в трубы посторонних и зачастую – удивительных предметов

На днях в группе «Иволга-инфо.24/7» пожаловались на зловоние в одном из многоквартирных домов в пригородном селе Иволгинск. По словам жильцов, неприятный запах канализации стоял в подъезде и в квартире сутки.