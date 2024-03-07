В Бурятии глава района преклонил колено перед долгожительницей

Общество, Фото: телеграм-канал Михаила Мишурина

Всю жизнь Елена Ароновна посвятила педагогике



Глава Баргузинского района Бурятии Михаил Мишурин поздравил с 90-летним юбилеем местную жительницу Елену Ароновну Тюрикову.



Праздничный букет цветов он вручил ей, преклонив колено.



«90 лет - это великая цифра, совсем немного отделяющая от векового юбилея. Уважаемая Елена Ароновна, от всего сердца поздравляю вас с этим праздником, искренне преклоняясь перед вашей мудростью. Желаю, чтобы ваше здоровье крепло с каждым днём, а настроение было только солнечное, все трудности пусть останутся позади - в истории, которую вы смогли достойно прожить!» – поздравил руководитель района.



Всю жизнь Елена Ароновна посвятила педагогике. Долгие годы работала учителем русского языка и литературы в Усть-Баргузинской средней школе имени Шелковникова.



Педагогический путь Елены Ароновны начался в Гусихинской основной школе. В 1954 году перешла работать в Усть-Баргузинскую среднюю школу. С 1971 года работала здесь должности заведующей по учебной части. В 2014 году было организовано инклюзивное образование для детей инвалидов и ОВЗ, которое координировала Елена Ароновна.



Благодаря многолетнему опыту Елена Ароновна являлась наставником для молодых учителей, охотно делилась своими знаниями в области педагогики и психологии.



Елена Ароновна отдала учительскому делу 60 лет безупречного педагогического труда. Из них около 40 лет являлась заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 15 лет была руководителем учебно-консультационного пункта для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.



За плодотворный безупречный труд удостоена звания заслуженного учителя Бурятии. Имеет звание ветерана труда. Награждена знаками «Отличник народного просвещения», «За творческий педагогический труд», медалью «За доблестный труд», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

