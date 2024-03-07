07 марта

06 марта

Популярное

В Бурятии глава района преклонил колено перед долгожительницей

В Бурятии глава района преклонил колено перед долгожительницей
Общество,  Фото:телеграм-канал Михаила Мишурина
Всю жизнь Елена Ароновна посвятила педагогике

Глава Баргузинского района Бурятии Михаил Мишурин поздравил с 90-летним юбилеем местную жительницу Елену Ароновну Тюрикову.

Праздничный букет цветов он вручил ей, преклонив колено.

«90 лет - это великая цифра, совсем немного отделяющая от векового юбилея. Уважаемая Елена Ароновна, от всего сердца поздравляю вас с этим праздником, искренне преклоняясь перед вашей мудростью. Желаю, чтобы ваше здоровье крепло с каждым днём, а настроение было только солнечное, все трудности пусть останутся позади - в истории, которую вы смогли достойно прожить!» – поздравил руководитель района.

Всю жизнь Елена Ароновна посвятила педагогике. Долгие годы работала учителем русского языка и литературы в Усть-Баргузинской средней школе имени Шелковникова.

Педагогический путь Елены Ароновны начался в Гусихинской основной школе. В 1954 году перешла работать в Усть-Баргузинскую среднюю школу. С 1971 года работала здесь должности заведующей по учебной части. В 2014 году было организовано инклюзивное образование для детей инвалидов и ОВЗ, которое координировала Елена Ароновна.

Благодаря многолетнему опыту Елена Ароновна являлась наставником для молодых учителей, охотно делилась своими знаниями в области педагогики и психологии.

Елена Ароновна отдала учительскому делу 60 лет безупречного педагогического труда. Из них около 40 лет являлась заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 15 лет была руководителем учебно-консультационного пункта для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

За плодотворный безупречный труд удостоена звания заслуженного учителя Бурятии. Имеет звание ветерана труда. Награждена знаками «Отличник народного просвещения», «За творческий педагогический труд», медалью «За доблестный труд», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 
долгожитель юбилей

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии глава района преклонил колено перед долгожительницей
В Бурятии глава района преклонил колено перед долгожительницей
Общество, 07.03.2024
Всю жизнь Елена Ароновна посвятила педагогике
В Бурятии растёт недовольство из-за доплат ветеранам труда
В Бурятии растёт недовольство из-за доплат ветеранам труда
Общество, 07.03.2024
Они не могут дождаться обещанной индексации

Житель Бурятии стал уголовником из-за алиментов
Житель Бурятии стал уголовником из-за алиментов
Общество, 07.03.2024
Ему дали восемь месяцев исправительных работ
В Бурятии воинским частям передали офисную технику
В Бурятии воинским частям передали офисную технику
Общество, 07.03.2024
Это мониторы, системные блоки, принтеры
Показы «Шопенианы» и «Кармины Бураны» в Улан-Удэ состоятся в апреле
Показы «Шопенианы» и «Кармины Бураны» в Улан-Удэ состоятся в апреле
Общество, 07.03.2024
Громкая премьера состоялась 29 февраля и 1 марта
В Бурятии сельчанам запретили выбрасывать снег в реки и поля
В Бурятии сельчанам запретили выбрасывать снег в реки и поля
Общество, 07.03.2024
Специалисты объяснили, почему это очень опасно
В Бурятии завершается сезон сбора шишки сосны
В Бурятии завершается сезон сбора шишки сосны
Общество, 07.03.2024
Несмотря на неурожай, план выполнили
В столице Бурятии обновили более сотни дорожных знаков
В столице Бурятии обновили более сотни дорожных знаков
Общество, 07.03.2024
Они пострадали от нерадивых автомобилистов и сильного ветра

На севере Бурятии рысь удрала от инспекторов
На севере Бурятии рысь удрала от инспекторов
Общество, 07.03.2024
Дикая кошка при появлении людей скрылась среди деревьев

Прокурор Бурятии и омбудсмен провели приём участников СВО
Прокурор Бурятии и омбудсмен провели приём участников СВО
Общество, 07.03.2024
Приём граждан прошёл в фонде «Защитники Отечества»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^