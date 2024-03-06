В Бурятии местами до +2 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На севере республики немного снежно



По данным Бурятского гидрометцентра, 6 марта по республике переменная облачность, по северной половине местами небольшой снег, а южную половине снег обойдёт стороной. Днём уже весенняя погода - 0,-5, местами по югу до +2 градусов, по северу и Прибайкалью -5,-10. Ожидается западный ветер 3-8, днём в отдельных районах до 13 м/с.



В Улан-Удэ тоже без осадков. Днём 0,-2. Ветер западный 7-12 м/с.







