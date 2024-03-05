В Бурятии почти 1000 семей будут получать ежемесячные выплаты из маткапитала

Их размер равен прожиточному минимуму



В 2024 году ежемесячные выплаты из материнского капитала в Бурятии будут получать 968 семей. Рассчитывать на них вправе те, где среднедушевой доход на человека не превышает двух прожиточных минимумов (ПМ), установленных в республике – то есть 33 688 рублей.



Требований к имуществу при оформлении пособия нет, а оформить его можно на ребёнка младше трёх лет вне зависимости от очерёдности рождения, пояснили в отделении социального фонда России по Бурятии. Удобнее всего этого сделать на портале Госуслуг, перейдя по ссылке https://www.gosuslugi.ru/600121/1/form.



Размер ежемесячной выплаты равен ПМ на ребёнка – 16 886 рублей. С этого года период, в течение которого семьи могут обратиться в СФР с соответствующим заявлением и получить деньги за всё время с момента рождения малыша, увеличили с трёх месяцев до шести.

