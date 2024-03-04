Андрей Михеев ушёл в отпуск с последующим увольнением
Должность главного врача Бурятского республиканского наркологического диспансера скоро освободится. Прежний бессменный руководитель наркодиспансера, отличник здравоохранения РФ, заслуженный врач Бурятии написал заявление об увольнении по собственному желанию. Пока он находится в отпуске. Об этом сам Андрей Михеев сообщил «Байкал-Daily».
В беседе с «Байкал-Daily» Андрей Семёнович поделился своим видением по поводу алкоголизации населения. Он подчеркнул, что в последнее время в республике резко возросло количество алкомаркетов, из-за чего увеличивается число людей с зависимостью.
Также, по мнению нарколога, ослаблена с работа семьями, нуждающимися в контроле. В пример он привёл недавнюю трагедию в селе Поселье, где глава семейства, будучи пьяным, устроил пожар, унёсший жизни его маленьких дочерей.
К слову, в республиканском наркодиспансере сейчас довольно низкая обеспеченность койками (одна из самых низких в России).
Чем будет заниматься бывший главврач, он пока не знает. За два года у него накопилось 95 дней отпуска, так что пока он намерен отдохнуть.
В Бурятии уволился бессменный главврач наркодиспансера
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Там несколько дней будут пилить лёд
Офицер получил осколочное ранение, но не покинул поле боя
Его создание обойдётся в миллиард рублей
В городе разработали план тушения лесных пожаров
Прокуратура через суд обязала обеспечить нужное количество квадратных метров
Владельца животного ищут
Некоторые жители республики заподозрили, что в этой истории что-то не так
Осуждённых навестили их родственники
Но денег он всё равно лишился
В столице Бурятии опять взвоют сирены
Мужчина сделал это у всех на глазах
Электричества не будет в дневное время
Подборка объектов, построенных благодаря президенту
Она закончится трёхдневным уик-эндом
Животные обрели хозяев спустя несколько месяцев