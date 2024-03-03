03 марта

02 марта

01 марта

Популярное

В Бурятию в начале весны вернётся зима

В Бурятию в начале весны вернётся зима
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В ближайшие дни республику накроют снег и ветер

В Бурятию после небольшого весеннего потепления вновь нагрянет зима. В ближайшие дни в республике воцарится неустойчивая погода. Синоптики обещают снег «различной интенсивности», позёмок и накаты.

Ночами столбик термометра будет колебаться от -23 до -28, а в дневное время – от -8 до -13 градусов. Ветер кое-где усилится до 12-15 метров в секунду.

Ночью 4 марта в Бурятии ожидается небольшой снег и от -23 до -28, где-то – от -17 до -22, на севере и юго-западе – от -28 до -33. Днём – преимущественно без осадков и от -10 до -15, а в некоторых районах – от -4 до -9. Ветер западный, 4-9 м/с с порывами до 14 м/с. 
погода прогноз погоды снег

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В районе Бурятии наворовали электроэнергию почти на 15 тысяч
В районе Бурятии наворовали электроэнергию почти на 15 тысяч
Общество, 03.03.2024
Теперь с нарушителями будет разбираться полиция  
«Золотые»: В Бурятии сельчане страдают из-за неподъёмных цен на дрова
«Золотые»: В Бурятии сельчане страдают из-за неподъёмных цен на дрова
Общество, 03.03.2024
За восемь кубов топлива в одном из районов просят по 20 тысяч рублей
Многоэтажки в Бурятии вместе с тараканами атакуют муравьи
Многоэтажки в Бурятии вместе с тараканами атакуют муравьи
Общество, 03.03.2024
Они расплодились на севере республики
В Бурятии ветераны труда не дождались обещанной индексации
В Бурятии ветераны труда не дождались обещанной индексации
Общество, 03.03.2024
Перерасчёт им пообещали сделать позже
Бесследно пропавшая женщина из Бурятии нашлась спустя 20 лет
Бесследно пропавшая женщина из Бурятии нашлась спустя 20 лет
Общество, 03.03.2024
Всё это время она преспокойно жила в другом регионе
В столице Бурятии неумолимо дорожают съёмные комнаты
В столице Бурятии неумолимо дорожают съёмные комнаты
Общество, 03.03.2024
За такое жильё придётся выложить более 11 тысяч в месяц
Солнце прервёт работу телевизоров в Бурятии
Солнце прервёт работу телевизоров в Бурятии
Общество, 03.03.2024
Помехи на ТВ продлятся ещё неделю
В Бурятии рухнуло промышленное производство
В Бурятии рухнуло промышленное производство
Экономика, 03.03.2024
За месяц оно снизилось почти на 37%
Жители Бурятии «наследили» в городе будущего
Жители Бурятии «наследили» в городе будущего
Общество, 03.03.2024
Они написали на растении в Сингапуре название республики
В Улан-Удэ ищут хозяев для собачки, потерявшей хозяина
В Улан-Удэ ищут хозяев для собачки, потерявшей хозяина
Общество, 03.03.2024
Родственники покойного вышвырнули несчастное животное на улицу
В Бурятии за месяц прооперировали более 300 детей
В Бурятии за месяц прооперировали более 300 детей
Общество, 03.03.2024
Треть из них перенесли экстренные хирургические вмешательства
Большой разлом появился на льду Байкала
Большой разлом появился на льду Байкала
Общество, 02.03.2024
Его обнаружили в районе Малого Моря

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^