В ближайшие дни республику накроют снег и ветер
В Бурятию после небольшого весеннего потепления вновь нагрянет зима. В ближайшие дни в республике воцарится неустойчивая погода. Синоптики обещают снег «различной интенсивности», позёмок и накаты.
Ночами столбик термометра будет колебаться от -23 до -28, а в дневное время – от -8 до -13 градусов. Ветер кое-где усилится до 12-15 метров в секунду.
Ночью 4 марта в Бурятии ожидается небольшой снег и от -23 до -28, где-то – от -17 до -22, на севере и юго-западе – от -28 до -33. Днём – преимущественно без осадков и от -10 до -15, а в некоторых районах – от -4 до -9. Ветер западный, 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.
В Бурятию в начале весны вернётся зима
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