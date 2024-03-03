«Золотые»: В Бурятии сельчане страдают из-за неподъёмных цен на дрова



Ситуация с дровами в Бурятии по-прежнему оставляет желать лучшего. Сельчане продолжают жаловаться на дикие цены на твёрдое топливо. Недавно в группе «Баргузин-инфо.24/7» поинтересовались, кто их вообще устанавливает.





- Почему 8 кубов стоят 20 тысяч рублей? Это очень дорого, – заявили жители Баргузинского района.



В республиканской службе по тарифам (РСТ) подчеркнули: государство регулирует только стоимость дров, которые реализуют предприниматели. Сейчас предельная в муниципальном образовании – 1466 рублей 26 копеек за складочный кубометр. Частники вправе определять цены самостоятельно.



Если юрлица их завышают, нужно сообщить об этом в РСТ, приложив в качестве подтверждения платёжные документы. Кроме того, малоимущие вправе рассчитывать на субсидии.



Однако размером последних некоторые льготники недовольны. На днях кяхтинцы поинтересовались, почему размер выплат в Бурятии у всех разный. У кого-то – 6 300 рублей, у других – 6 583, у третьих – 8 558.



- Дрова сейчас золотые, а у нас в Кяхте занижают субсидии. Кто этим руководит? – задались вопросом люди.



За всеми разъяснениями им посоветовали обращаться в органы соцзащиты. Вообще размер компенсации определяется исходя из фактических трат на топливо за текущий календарный год. Однако она не может превышать сумму, рассчитанную на основании предельной стоимости дров и угля, установленной РСТ.



Дрова по всей Бурятии дорожают с каждым годом. Из-за неподъёмных цен на них жителям некоторых районов – в частности, Кабанского – даже приходится залезать в огромные кредиты – под 90-100 тысяч.



С проблемой, о которой ранее рассказали общественники, минувшей осенью столкнулись около 4500 человек в городе Бабушкин, посёлках Боярский, Мантуриха, Танхой и Култушная и в селе Выдрино. У многих не было никаких запасов, не считая нескольких поленьев. За один кубометр тогда просили примерно четыре с половиной тысячи рублей. А надо в среднем 20 кубов. УАЗика дров хватает лишь на неделю.



Причина, как выяснилось, в том, что участки не оформили для передачи местным жителям. Лесничество отказало в законных делянах и разрешило собирать валежник в отдалённых местах. Именно из-за такой нерасторопности, по мнению активистов, оказались нарушены права сельчан. На субсидии же, которые появились зимой, претендовать могут Дрова по всей Бурятии дорожают с каждым годом. Из-за неподъёмных цен на них жителям некоторых районов – в частности, Кабанского – даже приходится залезать в огромные кредиты – под 90-100 тысяч.С проблемой, о которой ранее рассказали общественники, минувшей осенью столкнулись около 4500 человек в городе Бабушкин, посёлках Боярский, Мантуриха, Танхой и Култушная и в селе Выдрино. У многих не было никаких запасов, не считая нескольких поленьев. За один кубометр тогда просили примерно четыре с половиной тысячи рублей. А надо в среднем 20 кубов. УАЗика дров хватает лишь на неделю.Причина, как выяснилось, в том, что участки не оформили для передачи местным жителям. Лесничество отказало в законных делянах и разрешило собирать валежник в отдалённых местах. Именно из-за такой нерасторопности, по мнению активистов, оказались нарушены права сельчан. На субсидии же, которые появились зимой, претендовать могут далеко не все