Всё это время она преспокойно жила в другом регионе
Недавно Заиграевский райсуд отменил решение о признании безвестно отсутствующими супругов, некогда живших в Бурятии. Обратившаяся к служителям Фемиды женщина сообщила, что около 20 лет проживала в другом регионе, вышла замуж, родила ребёнка и уже стала бабушкой. Её муж умер.
Пенсионерка узнала о судебном решении от органов опеки, когда решила оформить опеку над внучкой.
Исследовав материалы дела и выслушав свидетелей, суд удовлетворил заявление женщины. Определение пока не вступило в законную силу.
Суд может признать человека безвестно отсутствующим по заявлению заинтересованных лиц, если в течение года по месту его жительства ни у кого нет сведений о том, где он находится.
Бесследно пропавшая женщина из Бурятии нашлась спустя 20 лет
Общество, Фото:
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