Бесследно пропавшая женщина из Бурятии нашлась спустя 20 лет

Всё это время она преспокойно жила в другом регионе



Недавно Заиграевский райсуд отменил решение о признании безвестно отсутствующими супругов, некогда живших в Бурятии. Обратившаяся к служителям Фемиды женщина сообщила, что около 20 лет проживала в другом регионе, вышла замуж, родила ребёнка и уже стала бабушкой. Её муж умер.



Пенсионерка узнала о судебном решении от органов опеки, когда решила оформить опеку над внучкой.



Исследовав материалы дела и выслушав свидетелей, суд удовлетворил заявление женщины. Определение пока не вступило в законную силу.



Суд может признать человека безвестно отсутствующим по заявлению заинтересованных лиц, если в течение года по месту его жительства ни у кого нет сведений о том, где он находится.

