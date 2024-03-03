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Бесследно пропавшая женщина из Бурятии нашлась спустя 20 лет

Бесследно пропавшая женщина из Бурятии нашлась спустя 20 лет
Общество,  Фото:Pixabay.com
Всё это время она преспокойно жила в другом регионе

Недавно Заиграевский райсуд отменил решение о признании безвестно отсутствующими супругов, некогда живших в Бурятии. Обратившаяся к служителям Фемиды женщина сообщила, что около 20 лет проживала в другом регионе, вышла замуж, родила ребёнка и уже стала бабушкой. Её муж умер.

Пенсионерка узнала о судебном решении от органов опеки, когда решила оформить опеку над внучкой.

Исследовав материалы дела и выслушав свидетелей, суд удовлетворил заявление женщины. Определение пока не вступило в законную силу.

Суд может признать человека безвестно отсутствующим по заявлению заинтересованных лиц, если в течение года по месту его жительства ни у кого нет сведений о том, где он находится. 
пропавшие без вести суд

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