Днём будет тепло
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике облачно с прояснением, местами небольшой снег, по Прибайкалью и юго-западу до умеренного.
Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -4,-9, местами -11,-16.
В Улан-Удэ днём возможен небольшой снег. Ветер западный 9-14 м/с. Температура днём -6,-8.
В Улан-Удэ возможен небольшой снег
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