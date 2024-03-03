В Улан-Удэ возможен небольшой снег

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Днём будет тепло



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике облачно с прояснением, местами небольшой снег, по Прибайкалью и юго-западу до умеренного.



Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -4,-9, местами -11,-16.



В Улан-Удэ днём возможен небольшой снег. Ветер западный 9-14 м/с. Температура днём -6,-8.

