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В столице Бурятии устранили 48 засоров

В столице Бурятии устранили 48 засоров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Всего специалисты промыли 350 метров канализационных сетей

В МУП «Водоканал» рассказали об авариях на сетях, которые произошли в Улан-Удэ за последнюю неделю – с 19 по 25 февраля включительно. За эти семь дней сотрудники предприятия ликвидировали 13 повреждений на сетях и шесть из них – без отключения ХВС.

Кроме того, специалисты устранили 48 засоров. Неделей ранее было 57. В Улан-Удэ промыли пять участков канализационных сетей протяжённостью 350 метров, отремонтировали 19 водоколонок и отогрели 98. 
канализация Водоканал

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