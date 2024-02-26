В столице Бурятии устранили 48 засоров

Всего специалисты промыли 350 метров канализационных сетей

В МУП «Водоканал» рассказали об авариях на сетях, которые произошли в Улан-Удэ за последнюю неделю – с 19 по 25 февраля включительно. За эти семь дней сотрудники предприятия ликвидировали 13 повреждений на сетях и шесть из них – без отключения ХВС.Кроме того, специалисты устранили 48 засоров. Неделей ранее было 57. В Улан-Удэ промыли пять участков канализационных сетей протяжённостью 350 метров, отремонтировали 19 водоколонок и отогрели 98.