Военного из Бурятии наградили за эвакуацию техники из-под обстрелов ВСУ

Его поощрили Георгиевским Крестом IV степени



Забайкалец Максим Ларионов и уроженец Бурятии Антон Кулаков награждены Георгиевским Крестом IV степени за успешное выполнение боевых задач в зоне СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Сержант Максим Ларионов и старший сержант Антон Кулаков – военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона. С начала специальной военной операции они выполняют задачи по эвакуации и ремонту боевой и специальной техники группировки войск «Восток».



- При эвакуации техники с передовой военнослужащие неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Благодаря значительному боевому опыту и решительным действиям в условиях, сопряжённых с риском для жизни, вся техника передовых подразделений группировки, вышедшая из строя, своевременно доставлялась в тыловой район и восстанавливалась в кратчайшие сроки. Всего руками военнослужащих было восстановлено свыше 50 единиц военной техники, - сообщили в пресс-служба ВВО.



Сейчас военнослужащие продолжают выполнять боевые задачи на одном из участков Южно-Донецкого направления.



