В сотых кварталах следом за Загорском начали жаловаться на сажу и копоть
Жители сотых микрорайонов бурятской столицы сетуют на чёрный снег. В этом году им завалены все детские площадки, сообщает паблик «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте».
Ребятишки лепят мрачных снеговиков, а взрослые чистят машины от сажи и дышат этим ужасом, говорится в публикации. Люди грешат на местную котельную. Чтобы выяснить, почему всё вокруг покрылось копотью, улан-удэнцы попросили ответственных проверить объект.
То же самое сделали в Загорске после многочисленных жалоб от горожан. Вопрос подняли на очередной сессии Народного Хурала 27 февраля, а уже на следующий день в микрорайон отправилась целая комиссия. Вскоре с чадящей котельной разобрались. Из трубы там больше не валит чёрный дым.
В Улан-Удэ дети лепят чёрных-чёрных снеговиков
Общество, Фото:
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