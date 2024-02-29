29 февраля

28 февраля

Популярное

В Улан-Удэ дети лепят чёрных-чёрных снеговиков

В Улан-Удэ дети лепят чёрных-чёрных снеговиков
Общество,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия
В сотых кварталах следом за Загорском начали жаловаться на сажу и копоть

Жители сотых микрорайонов бурятской столицы сетуют на чёрный снег. В этом году им завалены все детские площадки, сообщает паблик «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте».



Ребятишки лепят мрачных снеговиков, а взрослые чистят машины от сажи и дышат этим ужасом, говорится в публикации. Люди грешат на местную котельную. Чтобы выяснить, почему всё вокруг покрылось копотью, улан-удэнцы попросили ответственных проверить объект.

То же самое сделали в Загорске после многочисленных жалоб от горожан. Вопрос подняли на очередной сессии Народного Хурала 27 февраля, а уже на следующий день в микрорайон отправилась целая комиссия. Вскоре с чадящей котельной разобрались. Из трубы там больше не валит чёрный дым. 
снег жалобы котельная

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии 9 молодых сотрудников УФСИН приняли присягу
В Бурятии 9 молодых сотрудников УФСИН приняли присягу
Общество, 29.02.2024
Новым сотрудникам пожелали с честью и достоинством нести звание
Спортсменка в одном купальнике поставила рекорд России на Байкале
Спортсменка в одном купальнике поставила рекорд России на Байкале
Общество, 29.02.2024
Рекордсменка опустилась в ледяную воду на глубину 40 метров
«Реально страшно»: Людей в пригородном селе Бурятии запугала огромная собака
«Реально страшно»: Людей в пригородном селе Бурятии запугала огромная собака
Общество, 29.02.2024
Местные жители заявили, что животное постоянно бросается на них
В райцентре в Бурятии люди мучаются с единственным на всю улицу колодцем
В райцентре в Бурятии люди мучаются с единственным на всю улицу колодцем
Общество, 29.02.2024
Он промёрз, а ведро для воды совсем прохудилось
Прокуратура начала проверку после видео с дрифтующим на Байкале лимузином
Прокуратура начала проверку после видео с дрифтующим на Байкале лимузином
Общество, 29.02.2024
Ситуацию прокомментировал находившийся за рулём экс-мэр Иркутска
Жителей Бурятии призывают не садиться в такси к кому попало
Жителей Бурятии призывают не садиться в такси к кому попало
Общество, 29.02.2024
Пассажиров просят пользоваться услугами только официальных фирм
В Бурятии увековечили память ветеранов МВД, погибших на СВО
В Бурятии увековечили память ветеранов МВД, погибших на СВО
Общество, 29.02.2024
В районном отделе полиции открыли памятную доску
В Бурятии обновят фасады 11 жилых домов
В Бурятии обновят фасады 11 жилых домов
Общество, 29.02.2024
Четыре из них находятся в столице, а остальные – в районах республики
«Поцеловать обувь и всё»: Улан-удэнским таксистам посыпались странные заявки
«Поцеловать обувь и всё»: Улан-удэнским таксистам посыпались странные заявки
Общество, 29.02.2024
Горожане обращаются к ним с неоднозначными просьбами
Центр Улан-Удэ практически полностью расчистили от ледового городка
Центр Улан-Удэ практически полностью расчистили от ледового городка
Общество, 29.02.2024
Демонтировать осталось ёлку и кое-какие конструкции
Участнику СВО из Бурятии досрочно присвоили звание капитана
Участнику СВО из Бурятии досрочно присвоили звание капитана
Общество, 29.02.2024
Также Артёма Кузнецова наградили медалью Суворова
В Бурятии прошли антитеррористические учения
В Бурятии прошли антитеррористические учения
Общество, 29.02.2024
По замыслу учений, диверсант установил взрывное устройство с часовым механизмом на поезд
В Бурятии за день до весны ударили морозы под -40 градусов
В Бурятии за день до весны ударили морозы под -40 градусов
Общество, 29.02.2024
Из-за этого дети в отдалённом районе республики не пошли в школу
В Бурятии любитель пьяной езды пытался вернуть через суд конфискованный автомобиль
В Бурятии любитель пьяной езды пытался вернуть через суд конфискованный автомобиль
Общество, 29.02.2024
Мужчина настаивал, что машина принадлежит его сожительнице

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^