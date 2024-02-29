Авиасообщение внутри Баунтовского района Бурятии откроется с мая

К концу весны тут растают ледовые дороги



С 7 мая откроется авиасообщение внутри Баунтовского эвенкийского района. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Бурятии.



С мая по ноябрь здесь нет автомобильной дороги и жителям района сложно перемещаться, поэтому откроется авиасообщение. Полёты на самолётах Ан-2 будет выполнять авиакомпания «Аэропром».



Благодаря субсидированию из республиканского бюджета стоимость перелёта в одну сторону для одного пассажира составит 3750 рублей (Усть-Джилинда – Варваринский), 2500 рублей (Варваринский - Багдарин) и 3750 рублей (Багдарин - Уакит).



- Транспортное сообщение с отдалёнными сёлами Баунтовского района осуществляется только по зимней дороге, в морозы болотистая местность промерзает и появляется возможность проехать. Ежегодно из республиканского бюджета выделяются средства на субсидирование местных авиаперевозок. В этом году на эти цели выделено 4,9 млн рублей, - отметил министр транспорта Бурятии Александр Гоге.

