К концу весны тут растают ледовые дороги
С 7 мая откроется авиасообщение внутри Баунтовского эвенкийского района. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Бурятии.
С мая по ноябрь здесь нет автомобильной дороги и жителям района сложно перемещаться, поэтому откроется авиасообщение. Полёты на самолётах Ан-2 будет выполнять авиакомпания «Аэропром».
Благодаря субсидированию из республиканского бюджета стоимость перелёта в одну сторону для одного пассажира составит 3750 рублей (Усть-Джилинда – Варваринский), 2500 рублей (Варваринский - Багдарин) и 3750 рублей (Багдарин - Уакит).
- Транспортное сообщение с отдалёнными сёлами Баунтовского района осуществляется только по зимней дороге, в морозы болотистая местность промерзает и появляется возможность проехать. Ежегодно из республиканского бюджета выделяются средства на субсидирование местных авиаперевозок. В этом году на эти цели выделено 4,9 млн рублей, - отметил министр транспорта Бурятии Александр Гоге.
Авиасообщение внутри Баунтовского района Бурятии откроется с мая
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