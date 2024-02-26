В Улан-Удэ стоявший возле дерева в парке мужчина вызвал переполох в соцсетях

А в «Юбилейном» после этого пообещали следить за «подозрительными» гражданами



Эта история произошла в столице Бурятии, а рассказали её в местном паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте». В публикации утверждается, что в парке «Юбилейный» заметили мужчину, вставшего возле сосны. Он якобы снял штаны и продемонстрировал то, что под ними, окружающим.



Версию, что неизвестный хотел справить нужду, поставили под сомнение, поскольку «характерной» лужи под деревом, мол, не было. Однако некоторые подписчики задались вопросом, зачем тогда мужчине потребовалось стоять именно возле сосны, а не где-то ещё, да и к тому же лицом к стволу.



Видео с гражданином вызвало настоящий переполох в соцсетях. Ситуацию тем временем прокомментировали в дирекции по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ.



- Обращение получили. Охрана производит обходы ежедневно согласно графику и старается отследить подозрительных лиц и подозрительные предметы. Спасибо за бдительность, – отметили в учреждении.



В МВД по Бурятии «Байкал-Daily» рассказали, что сообщений о произошедшем в полицию не поступало. Однако эту информацию выявили в ходе мониторинга и инициативно зарегистрировали для проверки.

