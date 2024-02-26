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«Они везде»: Улицу в столице Бурятии атаковали тараканы

«Они везде»: Улицу в столице Бурятии атаковали тараканы
Общество,  Фото:Pixabay.com
На них жалуются жильцы сразу нескольких домов

На улице Тобольская в Улан-Удэ – настоящее нашествие тараканов. Они атаковали, в частности, дом № 63. Об этом рассказали сами жильцы в популярном местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».

- Буквально за несколько дней расплодились так, что убиваю по 40-50 штук. Они везде – на стенах, на полу, на вещах. Сколько можно обращаться в ЖЭУ? Ничего не делают, – заявила автор поста, пожелавшая остаться неизвестной. – Сейчас готовлю заявления в Роспотребнадзор, жилинспекцию и в суд. Дома дети. Тараканы переносят всякие болезни, да и просто противно. На них не действуют никакие химикаты.

По словам улан-удэнки, дома у неё идеальная чистота, а насекомые ползут из подъезда и подвала. Такая же ситуация – в доме № 55.

- Сколько я нервов вымотала. Приглашали работников управляющей компании – тоже одни отговорки. Ползут с подвала, по стенам. Столько отравы купила, тратила свои деньги. Обрабатываю подъезд ежедневно и то нет-нет – и вылезет, – поделилась в комментариях другая подписчица.

Подозрение пало на её соседа, который «живёт один и пьянствует». Женщина уверена, что именно из его квартиры непрошеные гости приходят в другие. Да и другие участники сообщества уверены, что усатых насекомых плодят именно соседи. Интернет-пользователи вовсю делятся рецептами избавления от «стасиков». 

Согласно Жилищному кодексу РФ и действующим правилам содержания общего имущества в многоквартирном доме, за обработку подъездов, лестничных клеток и лифтов от насекомых должны отвечать управляющие компании. Так что если вы заметили прусака на ступеньке или около входной двери, обращайтесь сразу в свою «управляшку» и требуйте провести дезинсекцию.

А вот уничтожение тараканов в квартире уже забота самих собственников. Лучше объединиться с соседями и травить их одновременно, чтобы добиться максимального результата – иначе тараканье семейство может просто перекочевать к кому-то другому через вентиляцию или те же щели в полу.
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