«Видимо, особенный»: В Улан-Удэ пожаловались на «песчаные бури» в отдельно взятом доме



Жильцы дома № 49 на улице Тобольская потребовали привести в порядок прилегающую территорию. Люди страдают из-за песка, который в ветреную погоду летит прямо в окна квартир, выходящие во двор. В ситуации попросили разобраться в официальной группе центра управления регионом (ЦУР) «ВКонтакте».









- Песок когда-нибудь закатают в асфальт? Вся квартира в нём с весны по осень. Честное слово, надоели эти песчаные бури. А зимой, пока до мусорки доберёшься, в грязи утонешь. Возле остальных домов территория обустроена, а наш, видимо, особенный, – написала одна из жильцов проблемной пятиэтажки.







Дело в том, что какой-либо асфальтированной дорожки, ведущей от подъездов до контейнерной площадки, нет. Брести к ней приходится в гору по снежным сугробам или песчаным барханам – в зависимости от времени года. На возвышенности с левой стороны находится спортивная площадка, справа – детская с турниками и лавочками, а «отделяют» их друг от друга как раз баки. Внизу же все паркуют машины.



- Там хальной песок, причём грязный, смешанный с сажей. Ветер дует почти всё лето и вся квартира в песке – посуда, мебель, техника, полы. От подъезда невозможно добраться до мусорных баков и остаться чистым. Летом, если дождь был, весной и осенью – когда снег тает, а зимой вообще снег с песком вперемежку, – возмущаются люди.



В мэрии на это заявили, что в ушедшем 2023 году в рамках исполнения наказов избирателей проезд перед пятиэтажкой заасфальтировали, а в 2024-ом возьмутся на участок с торца. А вообще, мол, вопросами, связанными с озеленением и асфальтированием, должны заниматься сами собственники и управляющая компания. Для этого необходимо провести общее собрание и определиться с источником финансирования.



- Благоустроить придомовую территорию можно и в рамках исполнения наказов избирателей депутатам улан-удэнского горсовета и Народного Хурала, – отметили в администрации, добавив, что на укладку асфальта на округе в 2023-ем направили миллион рублей.



В 2024-ом должны выделить ещё 500 тысяч. Но жильцов дома № 49 этот ответ не устроил.



- Понятно. Так и будем жить и дышать по уши в грязи. Почему-то около всех домов в 40 квартале придомовые территории обустроили, все места, где паркуются машины, в асфальт закатали, а наш дом, видимо очень особенный, – повторила возмущённая ула-удэнка. – Зато столбы освещения навтыкали никому ненужные – в окна светят по ночам.

