В республике сохранятся умеренные морозы
В ближайшие дни потепления в Бурятии не ожидается. Ночами столбик термометра будет колебаться от -26 до -31, местами – от -32 до -37, а в дневное время – от -14 до -19 градусов. Такой прогноз дали в Бурятском гидрометцентре.
Однако в воскресенье, 25 февраля, в некоторых районах обещают всего -9°С, в понедельник, 26-го, на юге прогнозируют -8.
До календарной весны тем временем остаются считанные дни. Но вероятность того, что март в этот раз окажется тёплым даже в центральной части страны, крайне мала, передаёт ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
- Всё-таки март – зимний месяц. От этого никуда не деться, надо к этому привыкнуть раз и навсегда, – заявил Вильфанд, добавив, что весны в марте «не может быть в наших широтах».
Холода в Бурятии пока не собираются отступать
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