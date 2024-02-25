Улан-удэнцы рассказали, как их «прокатывают» маршрутчики



- Может ли считать себя нормальным человеком водитель, который в 7:20 утра в -35°С провозит человека целую остановку, аргументируя это тем, что ему неудобно перестраиваться? Хотя попросили его на полпути до остановки? – говорится в публикации. – Как можно относиться так к людям?



По словам анонимного автора, автобус следовал по маршруту № 70. И это – не единственный подобный случай. А некоторые водители, если верить участникам сообщества, высаживают их посреди проезжей части.



- Прямо со второй полосы – им неудобно перестраиваться и выезжать с остановки. А людей подвергать опасности удобно? – негодуют подписчики паблика.





Другие посоветовали им в таком случае не платить за проезд. Впрочем, жалобы у улан-удэнцев не только на «микрики».



- Трамвай тоже так сделал. Проехал остановку «Фортуна». Пришлось шагать назад в минус 35. Водитель очень торопился и гонял как бешеный, не на всех остановках открывал двери, – заявила ещё одна посетительница паблика.

В паблике «Отзывы 03» во «ВКонтакте» вот уже несколько дней обсуждают водителей городских маршруток, которые не высаживают пассажиров на нужной им остановке. Своей историей поделились в группе жители бурятской столицы, пожелавшие остаться неизвестными.