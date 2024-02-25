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В Улан-Удэ раскритиковали возрождение упразднённых маршрутов

В Улан-Удэ раскритиковали возрождение упразднённых маршрутов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Местные урбанисты посоветовали «не плодить» их

На днях стало известно, что по упразднённому несколько лет назад маршруту № 28 в столице Бурятии начнут курсировать сразу два новых муниципальных автобуса «Газель Сити». Их запустят уже с 26 февраля из отдалённого микрорайона Сокол до улицы Терешковой.
 
Сделать это решили по многочисленным просьбам местных жителей, которые теперь смогут без пересадок добираться до Гостиных рядов, Центрального рынка и остановки «Республиканская больница».

28-ые автобусы убрали в 2020 году из-за отсутствия потребности в них, как заявили тогда в мэрии. Перевозки на тот момент осуществляли частники. Этой зимой в Улан-Удэ возродили и два других ранее отменённых маршрута – № 25 и 51, которые работают по укороченным схемам.
 
Однако идею вернуть «микрики» на дороги резко раскритиковали местные урбанисты в своём официальном telegram-канале uubanistica – там её назвали «очень сомнительной».

- Эти маршруты (28-ой и 51-ый) начинают дублировать недавно выстроенную систему – магистральный автобус + трамвай с бесплатной пересадкой в течение 90 минут (речь о так называемом пересадочном тарифе – прим.). Интервал движения у них неприятно большой – один-два часа. И особо улучшать транспортную доступность в масштабе города они точно не будут, – говорится в сообщении, опубликованном в канале.
 
К тому же новые маршруты тоже не ходят в некоторые ещё неохваченные МУПом районы, считают урбанисты.
 
- Например, если бы они доезжали из частного сектора на Шишковке и микрорайона Аршан до трамвайной линии на Элеваторе или с Комушки до остановки «Саяны», – отмечают эксперты. – Не лучше добавить больше автобусов – например, № 10 и 3к, чтобы они ходили чаще? Зачем полностью дублировать уже эффективные существующие маршруты МУПа и трамвая редко идущими через полгорода?
 
По мнению экспертов, это, скорее, решает проблему «некомфортности пересадок».
 
- Может, лучше не плодить маршруты раз в час через весь Улан-Удэ, а сделать короткие и понятные пересадки с комфортной средой, от которой выиграет весь город? – заключили они.

маршрутки транспорт урбанистика

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