В Улан-Удэ до 16 градусов мороза
По данным Бурятского гидрометцентра, в воскресенье, 25 февраля, в республике преимущественно без осадков. Ветер переменный 2-7, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём -15,-20, местами -9,-14.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Днём Температура 14-16 градусов мороза.
В Бурятии сегодня преимущественно без осадков
Общество, Фото:
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