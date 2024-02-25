В Бурятии сегодня преимущественно без осадков

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ до 16 градусов мороза



По данным Бурятского гидрометцентра, в воскресенье, 25 февраля, в республике преимущественно без осадков. Ветер переменный 2-7, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём -15,-20, местами -9,-14.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Днём Температура 14-16 градусов мороза.

