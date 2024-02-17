«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В субботу, 17 февраля, в Улан-Удэ прошла массовая лыжная гонка «Лыжня России-2024» (возрастное ограничение 0+). Соревнования проводились в спортивном лагере «Зорька» на Верхней Березовке. На старт вышли порядка 1 000 участников. Как отметил министр спорта Бурятии Иван Козырев, они не побоялись сложных погодных условий, ведь сегодня в столице республики морозно и очень ветрено.
В соревновании приняли участие горожане разных возрастов – дети младше семи лет, школьники до 17 лет, взрослые от 17 лет и старшее поколение от 55 лет.
Все победители и призёры были награждены медалями, дипломами и кубками Министерства спорта России, денежными призами от Министерства спорта и молодёжной политики РБ, а также памятными призами Олимпийского совета Республики Бурятия, дипломами Дня зимних видов спорта, сообщает мэрия города.
Порядка тысячи улан-удэнцев встали на «Лыжню России»
Общество, Фото:
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