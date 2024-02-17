Порывы ветра достигнут 18 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, 17 февраля по республике днём переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-18 м/с, позёмка. Днём 15-20 градусов мороза, местами -22,-27.
В Улан-Удэ днём переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с, позёмка. Днём -18,-20 градусов.
В Бурятии сохранится ветреная погода
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Общество, 17.02.2024
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