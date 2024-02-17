17 февраля

16 февраля

Популярное

В Бурятии сохранится ветреная погода

В Бурятии сохранится ветреная погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Порывы ветра достигнут 18 м/с

По данным Бурятского гидрометцентра, 17 февраля по республике днём переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-18 м/с, позёмка. Днём 15-20 градусов мороза, местами -22,-27.

В Улан-Удэ днём переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с, позёмка. Днём -18,-20 градусов.

прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сохранится ветреная погода
В Бурятии сохранится ветреная погода
Общество, 17.02.2024
Порывы ветра достигнут 18 м/с
Прибайкалье примет чемпионат Бурятии по ориентированию
Прибайкалье примет чемпионат Бурятии по ориентированию
Общество, 16.02.2024
Соревнования станут VI этапом зимнего кубка республики
Корвет «Алдар Цыденжапов» «уничтожил» подлодку «противника»
Корвет «Алдар Цыденжапов» «уничтожил» подлодку «противника»
Общество, 16.02.2024
Экипажи кораблей Тихоокеанского флота провели противолодочное учение
В Бурятии посоревнуются детские и юношеские хоры
В Бурятии посоревнуются детские и юношеские хоры
Общество, 16.02.2024
Международный конкурс проведут в столице республики в конце марта
Гастрофестиваль в Агинском округе обретёт статус международного
Гастрофестиваль в Агинском округе обретёт статус международного
Общество, 16.02.2024
Мероприятие получило поддержку из федерального бюджета
На севере Бурятии обновят центральные площади и дворы
На севере Бурятии обновят центральные площади и дворы
Общество, 16.02.2024
Благоустройство проведут в Нижнеангарске и Новом Уояне
В одном из сёл Бурятии отремонтируют мост
В одном из сёл Бурятии отремонтируют мост
Общество, 16.02.2024
Мостовой переход демонтируют и возведут новый
В Улан-Удэ рассказали, где отключат свет
В Улан-Удэ рассказали, где отключат свет
Общество, 16.02.2024
Его будут выключать с 19 по 22 февраля
В Иркутской области объяснили выходы диких зверей к людям
В Иркутской области объяснили выходы диких зверей к людям
Общество, 16.02.2024
Для жителей региона эта тема актуальная
В Забайкалье развёрнуты пункты военно-социальной поддержки
В Забайкалье развёрнуты пункты военно-социальной поддержки
Общество, 16.02.2024
Они предназначены для военнослужащих и их семей
В прокуратуре рассказали об улан-удэнском магазине с активной гражданской позицией
В прокуратуре рассказали об улан-удэнском магазине с активной гражданской позицией
Общество, 16.02.2024
Она связана с ходатайствами о прекращении уголовных дел
В Бурятии верующие отпраздновали Сретение
В Бурятии верующие отпраздновали Сретение
Общество, 16.02.2024
Митрополит Иосиф провёл литургию в женском монастыре в Батурино

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^