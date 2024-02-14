В Бурятии пожарные сняли кольцо с пальца женщины









В Еравнинском районе Бурятии пожарные помогли женщины высвободить палец от кольца.Украшение настолько плотно село на палец, что он распух и сильно покраснел. Сперва женщина обратилась за помощью в Еравнинскую центральную больницу, откуда её отправили в пожарную часть №18.«Пожарные 4 караула очень быстро и находчиво удалили кольцо», - сообщается в группе Еравнинские пожарные».Чтобы снять украшение, сотрудникам пришлось перекусить его кусачками. На фотографиях видно, как сильно кольцо впивалось в палец.