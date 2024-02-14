14 февраля

13 февраля

Популярное

В Бурятии встретили лесника, приехавшего с СВО

В Бурятии встретили лесника, приехавшего с СВО
Общество,  Фото:РАЛХ
Ему преподнесли синий хадак

Недавно в международном аэропорту «Байкал» по уже сложившейся традиции чествовали участников специальной военной операции, которые приезжают домой в отпуск. Среди них – и сотрудник Иволгинского лесничества, который трудится там с 1996 года.

Осенью 2022-го лесник отправился на СВО в рамках объявленной в стране частичной мобилизации.

- Мы с большой радостью встречаем наших коллег. Для нас – честь разделить этот момент с родственниками и близкими, – рассказала консультант республиканского агентства лесного хозяйства Елена Шатохина.





В зоне СВО находится ещё пять работников РАЛХ, агентство постоянно оказывает им поддержку.

- С нетерпением ждём всех земляков. Помимо отправки помощи на спецоперацию, помогаем и семьям бойцов, своими силами заготавливаем древесину для отопления домов. Наша задача – обеспечить надёжный тыл и оказать максимально возможную помощь воинам, – добавила Шатохина.

Бойцу, вернувшемуся на родину, преподнесли синий хадак.

В январе в Прибайкальском районе встречали механика Кикинского лесхоза, который участвует в СВО. Он приехал на малую родину на побывку, до этого пробыв на спецоперации полгода.
спецоперация на Украине лесники РАЛХ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Автопарк аэропорта «Байкал» пополнился «Беларусом»
Автопарк аэропорта «Байкал» пополнился «Беларусом»
Общество, 14.02.2024
Стоимость такого трактора превышает 5 млн рублей
В Бурятии капитально отремонтируют мост почти в 200 метров
В Бурятии капитально отремонтируют мост почти в 200 метров
Общество, 14.02.2024
Его сдадут в эксплуатацию через два года
Корь наступает: В Улан-Удэ инфекционную больницу закрыли на карантин
Корь наступает: В Улан-Удэ инфекционную больницу закрыли на карантин
Общество, 14.02.2024
Больных с инфекционными заболеваниями будут принимать в другой больнице
В домах улан-удэнцев может похолодать
В домах улан-удэнцев может похолодать
Общество, 14.02.2024
У горожан возможно кратковременное снижение температуры батарей
В Улан-Удэ опять отключат свет из-за замены провода
В Улан-Удэ опять отключат свет из-за замены провода
Общество, 14.02.2024
В некоторых домах свет выключают с конца января
В Октябрьском районе Улан-Удэ отключат отопление и воду
В Октябрьском районе Улан-Удэ отключат отопление и воду
Общество, 14.02.2024
Отключены будут дома на Ключевской, Ринчино, Клубной, Пищевой и других улицах
В северном посёлке Бурятии расплодились крысы
В северном посёлке Бурятии расплодились крысы
Общество, 14.02.2024
Местные жители боятся, что скоро они доберутся и до домов
Подростки в улан-удэнском СИЗО сыграли в шагай наадан
Подростки в улан-удэнском СИЗО сыграли в шагай наадан
Общество, 14.02.2024
Соревнования приурочили к празднованию Белого месяца  
Забайкалье примет всероссийские соревнования по боксу
Забайкалье примет всероссийские соревнования по боксу
Общество, 14.02.2024
На турнир заявились уже более 20 регионов
В районе Бурятии 90-летие отметила уроженка села Унгуркуй
В районе Бурятии 90-летие отметила уроженка села Унгуркуй
Общество, 13.02.2024
Поздравления принимала Анна Игумнова.
Гиревики Бурятии выиграли 7 медалей первенства России.
Гиревики Бурятии выиграли 7 медалей первенства России.
Общество, 13.02.2024
У них 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая награды

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^