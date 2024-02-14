Ему преподнесли синий хадак
Недавно в международном аэропорту «Байкал» по уже сложившейся традиции чествовали участников специальной военной операции, которые приезжают домой в отпуск. Среди них – и сотрудник Иволгинского лесничества, который трудится там с 1996 года.
Осенью 2022-го лесник отправился на СВО в рамках объявленной в стране частичной мобилизации.
- Мы с большой радостью встречаем наших коллег. Для нас – честь разделить этот момент с родственниками и близкими, – рассказала консультант республиканского агентства лесного хозяйства Елена Шатохина.
В зоне СВО находится ещё пять работников РАЛХ, агентство постоянно оказывает им поддержку.
- С нетерпением ждём всех земляков. Помимо отправки помощи на спецоперацию, помогаем и семьям бойцов, своими силами заготавливаем древесину для отопления домов. Наша задача – обеспечить надёжный тыл и оказать максимально возможную помощь воинам, – добавила Шатохина.
Бойцу, вернувшемуся на родину, преподнесли синий хадак.
В январе в Прибайкальском районе встречали механика Кикинского лесхоза, который участвует в СВО. Он приехал на малую родину на побывку, до этого пробыв на спецоперации полгода.
В Бурятии встретили лесника, приехавшего с СВО
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