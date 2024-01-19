В Бурятии чествовали бойца, вернувшегося с СВО в отпуск



На днях в Прибайкальском районе Бурятии встретили механика Кикинского лесхоза, который участвует в специальной военной операции. Он приехал на малую родину на побывку. На СВО наш земляк пробыл полгода, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Его встречали в торжественной обстановке и поднесли хадак по бурятским обычаям и каравай – по русским.



- Для нас каждый сотрудник имеет огромную ценность. Механик обслуживает всю технику, что есть в лесхозе, а это – более 30 единиц, включая специализированные противопожарные машины, – рассказал начальник ЛПС Кикинского лесхоза Иван Колмаков.



Как выяснилось, механик решил сам отправиться на СВО по контракту. «Мы благодарим каждого, кто защищает рубежи нашей родины, и ждём всех с победой», – добавил руководитель лесхоза Данил Вотинцев.