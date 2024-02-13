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В Улан-Удэ предложили переименовать ТЦ EuroZone и водрузить на него российских флаг

В Улан-Удэ предложили переименовать ТЦ EuroZone и водрузить на него российских флаг
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
В соцсетях решили, что название торгового центра оскорбляет участников СВО

Недавно в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» выступили с весьма неожиданной инициативой. Человек, пожелавший остаться неизвестным, призвал переименовать ТЦ EuroZone в центре Улан-Удэ.

- Прошу обратить внимание на вывеску здания в центре города, напротив Мемориала Победы. Это оскорбляет чувства тех, кто вернулся с СВО, – говорится в посте. – Предлагаю по возможности убрать всё, кроме буквы Z, и водрузить флаг России.

Возможно, такие мысли у анонимного автора возникли из-за «Euro» в названии ТЦ, поскольку у кого-то это, вероятно, вызывает негативные ассоциации с Европой на фоне текущей политической ситуации. Впрочем, большинство участников сообщества от идеи не в восторге. Они заявили, что этот торгово-развлекательный центр в городе уже много лет, а на название почему-то обратили внимание только сейчас. 

Это здание, кстати, стало одним из самых первых, круто изменивших облик центра Улан-Удэ. В народе его сразу же окрестили «унитазом».

Справка: 

Z – это обозначение Западного военного округа (ZVO), а вот другая буква – V – Восточного военного округа. (ZVO). Z, в которой зашифрована ещё и фраза «За победу», стала неофициальным символом поддержки военной спецоперации. Многие россияне размещают её на автомобилях, окнах своих домов и даже офисов.

Вторая литера – означает «Сила V правде» и «Задача будет выполнена». Баннер с ней висит на главной площади бурятской столицы.



торговый центр инициатива спецоперация на Украине соцсети

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