Было — стало: «Европа» и «Еврозона»

«Европа» круто поменяла облик центра Улан-Удэ
Деловой центр «Европа» — одно из самых первых зданий, круто изменивших облик центра Улан-Удэ. В народе строение сразу же окрестили «унитазом».
Прилегающие к нему «Еврозона» и «Гэлэкси» («Галаху» на молодёжном слэнге) перетянули к себе городской движ, до этого наблюдавшийся у Гостиных рядов и на улице Ленина. Ранее на месте «Еврозоны» располагался магазин стройматериалов «Лот», вспоминает фотограф Сергей Тарасенко.
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