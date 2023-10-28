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Было — стало: «Европа» и «Еврозона»

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Европа» круто поменяла облик центра Улан-Удэ

Деловой центр «Европа» — одно из самых первых зданий, круто изменивших облик центра Улан-Удэ. В народе строение сразу же окрестили «унитазом».

Прилегающие к нему «Еврозона» и «Гэлэкси» («Галаху» на молодёжном слэнге) перетянули к себе городской движ, до этого наблюдавшийся у Гостиных рядов и на улице Ленина. Ранее на месте «Еврозоны» располагался магазин стройматериалов «Лот», вспоминает фотограф Сергей Тарасенко.


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БылоСтало хронограф Улан-Удэ

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