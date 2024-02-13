Электричество временно отключат 13, 14 и 16 февраля
В Железнодорожном районе Улан-Удэ 13 февраля состоится отключение подачи электроэнергии. С 9:00 до 14:00 её не будет в ТРЦ «Сарital Маll», сообщает администрация района.
14 февраля с 12:00 до 17:00 от электричества отключат следующих потребителей:
- Школа-интернат №22, учебный корпус по ул. Лысогорская, 85а; гаражный кооператив №24 по ул. Лысогорская, Котельная; ул. Лысогорская, 85; ул. Циолковского, 2а; ул. Лысогорская, 87а; ул. Верхняя, 22; ул. Молодёжная, 22; ул. Осипенко, 22-29; пер. Строительный, 1-12; ул. Чапаева, 19-34; пер. Чапаева, 2-4.
16 февраля с 12:00 до 17:00 света не будет по адресам:
- ул. Герцена, 3-39; 256-175а; пер. Невский, 10-36; пер. Одесский, 12; ул. М. Расковой, 2 (Городская больница №4).
В Железнодорожном районе Улан-Удэ пройдут отключения света
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