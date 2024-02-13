В Железнодорожном районе Улан-Удэ пройдут отключения света

Электричество временно отключат 13, 14 и 16 февраля



В Железнодорожном районе Улан-Удэ 13 февраля состоится отключение подачи электроэнергии. С 9:00 до 14:00 её не будет в ТРЦ «Сарital Маll», сообщает администрация района.



14 февраля с 12:00 до 17:00 от электричества отключат следующих потребителей:

- Школа-интернат №22, учебный корпус по ул. Лысогорская, 85а; гаражный кооператив №24 по ул. Лысогорская, Котельная; ул. Лысогорская, 85; ул. Циолковского, 2а; ул. Лысогорская, 87а; ул. Верхняя, 22; ул. Молодёжная, 22; ул. Осипенко, 22-29; пер. Строительный, 1-12; ул. Чапаева, 19-34; пер. Чапаева, 2-4.



16 февраля с 12:00 до 17:00 света не будет по адресам:

- ул. Герцена, 3-39; 256-175а; пер. Невский, 10-36; пер. Одесский, 12; ул. М. Расковой, 2 (Городская больница №4).

