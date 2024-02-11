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В Бурятии у мэра Гусинозёрска появился новый заместитель

В Бурятии у мэра Гусинозёрска появился новый заместитель
Общество,  Фото:«Селенга-инфо 24/7»
Он будет отвечать за ЖКХ и строительство

У мэра Гусиноозёрска Валентина Дакича, севшего в это кресло минувшей осенью – новый заместитель. Им стал Виктор Сбродов, который будет курировать в городской администрации вопросы ЖКХ и строительства.

К своим обязанностям новоиспечённый зам приступил ещё 10 января, но о назначении сообщили только на днях в группе «Селенга-инфо 24/7».

Ранее Сбродов работал в Могойтуйском районе соседнего Забайкалья. Сначала – старшим пожарным спасателем военной команды противопожарной защиты и спасательных работ, затем – начальником. После был исполняющим обязанности директора управления городского хозяйства и строительства (УГХиС) в Гусиноозёрске.

Кроме того, он долгое время трудился ведущим инженером ПТО (производственно-технического отдела) в филиале «Гусиноозёрской ГРЭС» АО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация». Общий стаж работы Виктора Сбродова – 12 лет 11 месяцев. Он женат и воспитывает детей.
Гусиноозерск назначение

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