Им стал Валентин Дакич
В Селенгинском районе Бурятии определились с новым мэром города Гусиноозёрск. Прямые выборы мэра в городе ранее отменили, теперь руководителя назначают по конкурсу, а решающее слово – за советом депутатов.
Новым главой Гусиноозёрска стал Валентин Дакич. Как сообщает «Селенга-инфо», за него проголосовали девять депутатов горсовета. До этого Дакич занимал должность заместителя руководителя администрации Селенгинского района по промышленности, инфраструктуре и ЖКХ.
Второе место занял Андрей Ананин, получивший пять голосов. Последней стала Елена Брикова, получившая один голос.
Власть в Гусиноозёрске не менялась 15 лет. До нынешнего конкурса бессменным главой города был Андрей Кудряшов, который впервые вступил в эту должность ещё в 2008 году. В 2013 году снова смог удержать этот пост.
В 2023 году в списке кандидатов Кудряшов уже не числился.
В Гусиноозёрске спустя 15 лет сменился мэр
Власть, Фото:
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