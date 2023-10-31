В Гусиноозёрске спустя 15 лет сменился мэр

Им стал Валентин Дакич



В Селенгинском районе Бурятии определились с новым мэром города Гусиноозёрск. Прямые выборы мэра в городе ранее отменили, теперь руководителя назначают по конкурсу, а решающее слово – за советом депутатов.



Новым главой Гусиноозёрска стал Валентин Дакич. Как сообщает «Селенга-инфо», за него проголосовали девять депутатов горсовета. До этого Дакич занимал должность заместителя руководителя администрации Селенгинского района по промышленности, инфраструктуре и ЖКХ.



Второе место занял Андрей Ананин, получивший пять голосов. Последней стала Елена Брикова, получившая один голос.



Власть в Гусиноозёрске не менялась 15 лет. До нынешнего конкурса бессменным главой города был Андрей Кудряшов, который впервые вступил в эту должность ещё в 2008 году. В 2013 году снова смог удержать этот пост.



В 2023 году в списке кандидатов Кудряшов уже не числился.





