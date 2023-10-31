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В Гусиноозёрске спустя 15 лет сменился мэр

В Гусиноозёрске спустя 15 лет сменился мэр
Власть,  Фото:"Селенга-инфо"
Им стал Валентин Дакич

В Селенгинском районе Бурятии определились с новым мэром города Гусиноозёрск. Прямые выборы мэра в городе ранее отменили, теперь руководителя назначают по конкурсу, а решающее слово – за советом депутатов.

Новым главой Гусиноозёрска стал Валентин Дакич. Как сообщает «Селенга-инфо», за него проголосовали девять депутатов горсовета. До этого Дакич занимал должность заместителя руководителя администрации Селенгинского района по промышленности, инфраструктуре и ЖКХ.

Второе место занял Андрей Ананин, получивший пять голосов. Последней стала Елена Брикова, получившая один голос.

Власть в Гусиноозёрске не менялась 15 лет. До нынешнего конкурса бессменным главой города был Андрей Кудряшов, который впервые вступил в эту должность ещё в 2008 году. В 2013 году снова смог удержать этот пост.

В 2023 году в списке кандидатов Кудряшов уже не числился.


выборы мэр Гусиноозерск

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