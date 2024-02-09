«Всю ночь плакали от счастья»: В Бурятии рассказали о троих бойцах, вызволенных из плена на Украине

Один из них с первой же зарплаты велел семье купить мясорубку
Уполномоченный по правам человека в РБ Юлия Жамбалова рассказала об освобождённых из украинского плена жителях Бурятии. Они возвращаются домой в числе сотни других участников специальной военной операции. На родине военнослужащих ждут лечение и реабилитация в госпиталях Минобороны РФ.
Как сообщила в соцсетях Юлия Жамбалова, Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «100 на 100».
- В списках – трое наших земляков. Мама одного из военнослужащих из Иволгинского района обратилась ко мне и сообщила, что сына мобилизовали в сентябре 2022-го, а через год его супруге поступил звонок – сказали, что он в плену. Собеседник попросил, чтобы она передала командованию, что ВСУ согласны на обмен, – написала Жамбалова на своей странице во «ВКонтакте».
Мать бойца попросила, чтобы его включили в список на обмен. А недавно связалась с омбудсменом и рассказала: до этого они с отцом (военнослужащего – прим.) плакали от горя, а сегодня всю ночь плакали от счастья.
Второй вызволенный из плена отправился на СВО по контракту, который заключил через призывной пункт в 2023 году. О помощи уполномоченного попросила дочка мужчины, которая проживает в Липецкой области. Сами родители – из Бичурского района. «Мама подала все необходимые документы в часть и к нам в аппарат», – подчеркнула Юлия Жамбалова.
Гражданская супруга третьего военнослужащего – тоже из Иволгинского района – рассказала, что тот заключил контракт через призывной пункт и его направили в воинскую часть в Алейске – это Алтайский край.
- В ноябре она нашла видео, где он вместе с другими военнопленными. По телефону он подтвердил, что находится в плену. Гражданская супруга нашего 60-летнего земляка попросила помочь с его вызволением из плена в ноябре. А сегодня утром поблагодарила всех, кто помогал. Рассказала, что когда супруг отправил первую зарплату, наказал купить мясорубку. Он очень любит молоть мясо и стряпать буузы, – поделилась омбудсмен. – Понимаю чувства тех мам, жён, сестёр и родственников, чьи родные сейчас находятся в статусе военнопленных, без вести пропавших. Все меры для их поиска предпринимаются, делается всё возможное.
«Всю ночь плакали от счастья»: В Бурятии рассказали о троих бойцах, вызволенных из плена на Украине
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