04 января

03 января

Популярное

Из плена на Украине вызволили ещё двоих военных из Бурятии

Из плена на Украине вызволили ещё двоих военных из Бурятии
Общество,  Фото:telegram-канал Минобороны РФ
Наши земляки вместе с другими бойцами вернулись в Россию

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что после сложных переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории в Россию вернули 248 российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.

Всем бойцам уже оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Самолётами военно-транспортной авиации ВКС России их доставят в медицинские учреждение Минобороны РФ для лечения и реабилитации.

Среди освобождённых есть и участники СВО из Бурятии. Уполномоченный по правам человека в РБ Юлия Жамбалова ранее рассказала, что мама одного из военных обратилась к ней ещё летом 2022-го и всё это время они поддерживали связь. Молодой человек полтора года провёл в СИЗО под Киевом и, наконец, вернулся на родину.

Позже стало известно, что из украинского плена вызволили ещё двоих наших земляков. Об этом написали в соцсетях омбудсмен и руководитель региона Алексей Цыденов. «Сейчас обновилась информация из аппарата федерального уполномоченного по правам человека. В списках – ещё двое наших ребят, которых обменяли вчера», – подчеркнула Юлия Жамбалова. «Спасибо всем, кто занимается возвратом наших ребят!», – отметил  глава Бурятии.

спецоперация на Украине военнослужащие глава Бурятии уполномоченный по правам человека

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Из плена на Украине вызволили ещё двоих военных из Бурятии
Из плена на Украине вызволили ещё двоих военных из Бурятии
Общество, 04.01.2024
Наши земляки вместе с другими бойцами вернулись в Россию
Улан-удэнцы похвастались лучшими покупками года
Улан-удэнцы похвастались лучшими покупками года
Общество, 04.01.2024
Мужчины сильнее всего радовались гаджетам и машинам, а женщины – мебели
В Бурятии скоропостижно скончался экс-директор аэропорта «Байкал»
В Бурятии скоропостижно скончался экс-директор аэропорта «Байкал»
Общество, 04.01.2024
Евгений Сивцов два года руководил воздушной гаванью
Буузы назвали гастрономической визиткой Бурятии
Буузы назвали гастрономической визиткой Бурятии
Общество, 04.01.2024
Их объявили «родственниками» китайских паровых пирожков 
В Бурятии продолжается сбор подписей в поддержку Владимира Путина
В Бурятии продолжается сбор подписей в поддержку Владимира Путина
Общество, 04.01.2024
До выборов президента остаётся два с половиной месяца 
Реки на севере Бурятии промёрзли до дна
Реки на севере Бурятии промёрзли до дна
Общество, 04.01.2024
На остальных вовсю идёт ледостав

Глава Бурятии с супругой прогулялись по новогоднему городку
Глава Бурятии с супругой прогулялись по новогоднему городку
Общество, 04.01.2024
Алексей Цыденов полюбовался главной городской ёлкой
В Улан-Удэ прилетел известный российский космонавт
В Улан-Удэ прилетел известный российский космонавт
Общество, 04.01.2024
Петра Дуброва встретили с хадаками и хлебом-солью и научили его играть в «шагай наадан»
Жителей Бурятии предупредили о лжекоммунальщиках
Жителей Бурятии предупредили о лжекоммунальщиках
Общество, 04.01.2024
Их призвали не пускать домой незнакомцев
2023 год в фотографиях: буддизм
2023 год в фотографиях: буддизм
Общество, 04.01.2024
Яркие религиозные события 2023 года
Ещё одного участника СВО из Бурятии освободили из украинского плена
Ещё одного участника СВО из Бурятии освободили из украинского плена
Общество, 04.01.2024
Омбудсмен заявила, что он полтора года сидел в СИЗО под Киевом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^