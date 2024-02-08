Она пыталась вывезти их из страны
Запрещенные к вывозу из России аппараты для майнинга криптовалют обнаружили таможенники в пункте пропуска Кяхта у гражданки Монголии.
- Аппараты, перемещала гражданка Монголии, которая ехала пассажиркой автомобиля в Монголию. По её словам, она согласилась перевезти майнеры через границу по просьбе незнакомой женщины за вознаграждение в 400 рублей. О том, что их нужно было внести в пассажирскую таможенную декларацию, она не знала, - рассказали в пресс-службе Бурятской таможни.
Таможенники аппараты изъяли и направили на экспертизу. Она установила, что бывшие в употреблении аппараты для майнинга криптовалют включают следующие составные блоки: плата управления, блок питания, вычислительный блок.
В отношении нарушительницы возбудили сразу два административных дела: недекларирование товаров и несоблюдение запретов и ограничений.
Согласно постановлению правительства РФ, вывозить такие товары из страны запрещено до 31 декабря 2025 года.
У гражданки Монголии в Бурятии изъяли два аппарата для майнинга
Общество, Фото:
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