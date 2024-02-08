У гражданки Монголии в Бурятии изъяли два аппарата для майнинга

Запрещенные к вывозу из России аппараты для майнинга криптовалют обнаружили таможенники в пункте пропуска Кяхта у гражданки Монголии.- Аппараты, перемещала гражданка Монголии, которая ехала пассажиркой автомобиля в Монголию. По её словам, она согласилась перевезти майнеры через границу по просьбе незнакомой женщины за вознаграждение в 400 рублей. О том, что их нужно было внести в пассажирскую таможенную декларацию, она не знала, - рассказали в пресс-службе Бурятской таможни.Таможенники аппараты изъяли и направили на экспертизу. Она установила, что бывшие в употреблении аппараты для майнинга криптовалют включают следующие составные блоки: плата управления, блок питания, вычислительный блок.В отношении нарушительницы возбудили сразу два административных дела: недекларирование товаров и несоблюдение запретов и ограничений.Согласно постановлению правительства РФ, вывозить такие товары из страны запрещено до 31 декабря 2025 года.