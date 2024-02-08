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В Бурятии скончался народный артист Анатолий Тин

В Бурятии скончался народный артист Анатолий Тин
Общество,  Фото:Министерство культуры Бурятии
Знаменитому музыканту было 74 года

В минувший вторник, 6 февраля, на 75-ом году жизни скончался народный артист Бурятской АССР, заслуженный артист РСФСР Анатолий Тин. Он более 40 лет посвятил работе в Бурятском театре оперы и балета, будучи там концертмейстером группы труб симфонического оркестра.

О его смерти сообщили в Минкульте РБ. В последний путь знаменитого музыканта провожают в четверг, 8 февраля.
 
Тин с детства занимался музыкой и, ещё будучи школьником, играл в духовом оркестре под управлением Александра Аристова. После он учился в Улан-Удэнском музыкальном училище в классе А. Пантелеева (ныне – колледж искусств. И. Чайковского). В 1972-ом окончил Уральскую консерваторию имени Мусоргского у выдающегося музыканта-трубача и композитора Вячеслава Щёлокова.

В оркестре Бурятского театра оперы и балета сразу же оценили талант молодого музыканта и доверили ему партию первой трубы. Анатолия Тина в рецензиях не раз называли «золотой трубой Бурятии» и «настоящим художником звука». С его участием проходили премьеры оперных и балетных спектаклей, симфонические концерты и гастроли БГАТОиБ по всей стране. И всюду высоко ценили его исполнение, восхищались его соло в операх и балетах.

Анатолий Николаевич был не только блестящим исполнителем, но и великолепным педагогом, воспитавшим не один десяток талантливых музыкантов. Многие годы он преподавал в музыкальном училище имени П. И. Чайковского, после – в Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств (сейчас – Восточно-Сибирский государственный институт культуры), безвозмездно занимался со способными школьниками, готовя их к поступлению в колледж. Сложно переоценить его педагогические заслуги  – многие из его учеников стали видными музыкантами.
 
В министерстве культуры Бурятии, Бурятском театре оперы и балета, ВСГИК и колледже искусств имени П. И. Чайковского выразили глубокие соболезнования родным и близким Анатолия Тина. 
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