02 февраля

01 февраля

Популярное

В Улан-Удэ вновь запустят микроавтобусы из Восточного до бизнес-инкубатора

В Улан-Удэ вновь запустят микроавтобусы из Восточного до бизнес-инкубатора
Общество,  Фото:t.me/igorshutenkov

Маршрутом займутся муниципалы

По многочисленным просьбам жителей микрорайонов Загорск и Восточный с 5 февраля два новых автобуса малого класса «Газель Сити» начнут курсировать по маршруту №51. Об этом сообщил в своём официальном телеграм-канале мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. Автобусы будут работать по укороченной схеме: мкрн Восточный - ВСГУТУ - ул. Терешковой - Республиканский бизнес-инкубатор. Это позволит увеличить количество оборотных рейсов и избежать дублирования действующих маршрутов.

«Теперь жители этих отдалённых микрорайонов смогут без пересадок добираться до больниц, учебных заведений и других учреждений в Октябрьском районе», - отметил градоначальник.

Шутенков рассказал предысторию, которая вынудила мэрию принять такое решение:

«Частные перевозчики в 2020 году отказались от дальнейшей работы на кольцевых маршрутах № 51 и № 54, автобусы по которым следовали навстречу друг другу. Теперь при движении от Республиканского бизнес-инкубатора маршрут №51 заменит №54».

Мэр отметил, что силами «Городских маршрутов» в Улан-Удэ уже возобновлена работа маршрута № 25 по укороченной схеме. В феврале-марте предприятие по мере набора водителей выпустит на линию остальные автобусы «Газель Сити».  Их, как сообщал «Байкал-Daily», закупили целых 26 штук. Они пойдут на Левый берег, в сотые и другие микрорайоны, исходя из потребностей горожан.

транспорт Шутенков автобусы общественный транспорт городские маршруты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии любителя пьяной езды приговорили к обязательным работам
В Бурятии любителя пьяной езды приговорили к обязательным работам
Общество, 02.02.2024
Также мужчину лишили водительских прав на два года
В столице Бурятии объявили войну сосульками
В столице Бурятии объявили войну сосульками
Общество, 02.02.2024
Коммунальщики вплотную взялись за крыши домов и зданий
На новой поликлинике в Бурятии обнаружили трещину
На новой поликлинике в Бурятии обнаружили трещину
Общество, 02.02.2024
Местным жителям объяснили, что ничего страшного в этом нет
Стихийные горки ликвидируют в Улан-Удэ
Стихийные горки ликвидируют в Улан-Удэ
Общество, 02.02.2024
Дети рискуют попасть под колёса автомобилей  
Житель Улан-Удэ посвятил стихотворение уборщикам территорий
Житель Улан-Удэ посвятил стихотворение уборщикам территорий
Общество, 02.02.2024
«Жилеты оранжевые, всегда все в строю, хоть в ливень лихой, хоть в злую пургу…»
В Улан-Удэ уроки у второй смены состоятся
В Улан-Удэ уроки у второй смены состоятся
Общество, 02.02.2024
В столице Бурятии -31 градус
В Бурятии пометят весь скот
В Бурятии пометят весь скот
Общество, 02.02.2024
«Маркировать» сельхозживотных будут с помощью бирок и микрочипов
В Улан-Удэ штрафуют владельцев собак без намордников
В Улан-Удэ штрафуют владельцев собак без намордников
Общество, 02.02.2024
Только в Железнодорожном районе составлено 25 протоколов
На двух улицах Улан-Удэ срочно отключат электричество
На двух улицах Улан-Удэ срочно отключат электричество
Общество, 02.02.2024
Часовые отключения произойдут в домах на Грушевой и Кленовой
В Октябрьском районе Улан-Удэ отключили и отключат свет
В Октябрьском районе Улан-Удэ отключили и отключат свет
Общество, 02.02.2024
Электричества не будет до 11 часов и с 13 до 17 часов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^