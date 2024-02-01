Оборудование сканирует автомобили без остановки в движении
Уникальное досмотровое оборудование начали тестировать с 31 января на международном автомобильном пункте пропуска «Забайкальск» в Забайкальском крае на въезде и выезде из страны. Портальные инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК), разработанные в рамках пилотного проекта министерства транспорта России и «Росгранстроя», будут сканировать автотранспорт без остановки в движении, рассказали в Читинской таможне.
Как заявил первый заместитель начальника Читинской таможни Денис Власкин, оборудование значительно сокращает время прохождения таможенного контроля и, благодаря сканированию с двух ракурсов, снижает риск перемещения запрещённых товаров: оружия, наркотических, взрывчатых веществ.
Автомобили при въезде в пункт пропуска как с российской стороны, так и со стороны Китая, проезжают через портальный ИДК без остановки на минимальной скорости и сканируются при помощи рентгеновского излучения. Водителям (при условии согласия) можно не покидать кабину – комплекс полностью безопасен как для людей, так и для окружающей среды.
Как ранее сообщало министерство транспорта РФ, впервые ИДК в прошлом году установили и начали тестировать на границе с Казахстаном в пункте пропуска Маштаково Оренбургской области. Результаты опытной эксплуатации показали существенное сокращение времени нахождения транспортного средства в пункте пропуска и проведения досмотра – с 40 до 8 минут.
Пресс-служба правительства Забайкальского края напомнила, что с 1 сентября прошлого года на пункте пропуска заработал бесплатный электронный сервис резервирования даты и времени подъезда. За время работы сервиса в Забайкальске границу пересекли 22 тысячи большегрузов.
В МАПП «Забайкальск» начали тестировать «безостановочные» комплексы досмотра
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