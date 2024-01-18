Купели оборудованы только на озере Кенон
По информации управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю, пробы воды, отобранные из реки Ингоды в районе Сухотино города Чита, не соответствуют нормам по микробиологическим показателям. В связи с этим крещенские купания в данном месте проводиться не будут.
Что касается озера Кенон, то намеченные на сегодня, 18 января, и завтра, 19 января, мероприятия пройдут по плану. Сами купания начались в 18:00 по читинскому времени и будут продолжаться до 22:00 19 января, рассказали в администрации Читы.
- Купели оборудуют деревянными поручнями и деревянными настилами, а на улице можно будет согреться горячим чаем. В палатках для обогрева поставят тепловые пушки на дизельном топливе, места для купаний уже расчистили, специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды. Подъездные пути к проруби на Кеноне сделают по улице Рахова со стороны Нефтебазы, там будут дежурить полицейские, - сообщает портал «Культура 75».
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В Чите отменили крещенские купания на реке Ингода
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