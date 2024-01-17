В Бурятии днём до 18 градусов мороза

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В отдельных районах ветер усилится до 13 м/с



По данным Бурятского гидрометцентра, в среду, 17 января по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём -13,-18, местами -21,-26.



В Улан-Удэ сегодня без снега. Ожидается западный ветер 3-8 м/с. Температура днём -15,-17.





