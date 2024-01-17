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В Бурятии днём до 18 градусов мороза

В Бурятии днём до 18 градусов мороза
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В отдельных районах ветер усилится до 13 м/с

По данным Бурятского гидрометцентра, в среду, 17 января по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём -13,-18, местами -21,-26.

В Улан-Удэ сегодня без снега. Ожидается западный ветер 3-8 м/с. Температура днём -15,-17.


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