В центре Улан-Удэ включать подсветку зданий будут каждый день

Так решил мэр города

Мэру столицы Бурятии Игорю Шутенкову показали, как «Горсвет» подсветил здания в центре города в рамках проекта «Туристический код центральной части Улан-Удэ»». Градоначальник решил, что её будут включать не только по праздникам и выходным.

- Принимаю решение - включать архитектурную подсветку каждый день, а не только по праздничным и выходным дням, - цитирует слова Шутенкова пресс-служба-мэрии. - Пусть наши жители и гости города видят эту красоту и радуются вместе с нами.

Мэр остался доволен реализацией проекта. Подсветили 52 здания. В их числе 30 объектов культурного наследия.

- Получилось ярко, объёмно и интересно, - заявил Шутенков. - Архитектурная подсветка сразу изменила облик города, сделав его более самобытным. Это не только красиво. Когда светло, на наших улицах становится и безопасно.

Энергетики смонтировали 2400 светильников на фасадах. Все они имеют разные технические характеристики, цветовую температуру, углы рассеивания света и мощность, исходя из индивидуальных особенностей каждого здания.

Устройство архитектурной подсветки с применением теплого желтоватого свечения было продумано таким образом, чтобы его благотворное успокаивающее воздействие на психоэмоциональное состояние человека создавало атмосферу комфорта и уюта в центре города.

Проект «Туристический код центральной части Улан-Удэ» реализовывался в 2023 году в рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» при поддержке минтуризма Бурятии.