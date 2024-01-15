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Участник СВО из Бурятии не мог добиться лечения

Участник СВО из Бурятии не мог добиться лечения
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина с серьёзным заболеванием остался без медпомощи

Ещё в конце декабря к руководителю регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Жамбалу-Жамсо Жанаеву обратилась супруга участника специальной военной операции. Женщина рассказала, что её муж серьёзно болен, но уже долго не может добиться ни медэкспертизы, ни лечения. У кого попросить помощи она не знала.

Жанаев направил запрос в военный комиссариат Бурятии. Там сообщили, что право на своевременную медпомощь имеют все военнослужащие. Бойцу требовалось письменно обратиться к командиру войсковой части о направлении на лечение и медосвидетельствование в военно-медицинской организации.

- Таким образом, если участник СВО напишет от себя письменное заявление по рекомендации военного комиссариата, медпомощь ему окажут в полной мере, – отметили на официальной странице «Боевого братства» во «ВКонтакте».
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