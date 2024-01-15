Участник СВО из Бурятии не мог добиться лечения



Ещё в конце декабря к руководителю регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Жамбалу-Жамсо Жанаеву обратилась супруга участника специальной военной операции. Женщина рассказала, что её муж серьёзно болен, но уже долго не может добиться ни медэкспертизы, ни лечения. У кого попросить помощи она не знала.



Жанаев направил запрос в военный комиссариат Бурятии. Там сообщили, что право на своевременную медпомощь имеют все военнослужащие. Бойцу требовалось письменно обратиться к командиру войсковой части о направлении на лечение и медосвидетельствование в военно-медицинской организации.



- Таким образом, если участник СВО напишет от себя письменное заявление по рекомендации военного комиссариата, медпомощь ему окажут в полной мере, – отметили на официальной странице «Боевого братства» во «ВКонтакте».

