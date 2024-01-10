В районе Бурятии впервые за три десятилетия не замёрзла река

Из-за этого там не удаётся обустроить ледовую переправу
Жители Селенгинского района Бурятии поинтересовались в группе «Селенга-инфо.24/7», когда на реке Чикой откроется ледовая переправа. В прошлый раз она заработала
в декабре 2022-го. А вот этой зимой речка схватываться не спешит.
- Ледовая переправа через Чикой закрыта – река не замерзает, – пояснил замглавы района по промышленности, инфраструктуре и ЖКХ Сергей Дамбаев.
Он добавил, что движение там запрещено. Такое явление, кстати, наблюдается впервые за 29 лет. Пока в районе ведётся мониторинг.
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