В районе Бурятии впервые за три десятилетия не замёрзла река



Жители Селенгинского района Бурятии поинтересовались в группе «Селенга-инфо.24/7», когда на реке Чикой откроется ледовая переправа. В прошлый раз она Жители Селенгинского района Бурятии поинтересовались в группе «Селенга-инфо.24/7», когда на реке Чикой откроется ледовая переправа. В прошлый раз она заработала в декабре 2022-го. А вот этой зимой речка схватываться не спешит.





- Ледовая переправа через Чикой закрыта – река не замерзает, – пояснил замглавы района по промышленности, инфраструктуре и ЖКХ Сергей Дамбаев.



Он добавил, что движение там запрещено. Такое явление, кстати, наблюдается впервые за 29 лет. Пока в районе ведётся мониторинг.

