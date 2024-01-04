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Ещё одного участника СВО из Бурятии освободили из украинского плена

Ещё одного участника СВО из Бурятии освободили из украинского плена
Общество,  Фото:официальный telegram-канал Минобороны РФ
Омбудсмен заявила, что он полтора года сидел в СИЗО под Киевом

Накануне в Минобороны РФ заявили, что в результате сложных переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории в Россию вернули 248 российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.
 
- Это стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединённых Арабских Эмиратов, – говорится в сообщении, размещённом в официальном telegram-канале ведомства.
 
Всем бойцам уже оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Самолётами военно-транспортной авиации ВКС России военнослужащих доставят в медицинские учреждение Минобороны РФ для лечения и реабилитации.

Среди освобождённых есть и участник СВО из Бурятии. Об этом написала в соцсетях уполномоченный по правам человека в РБ Юлия Жамбалова. После полуночи омбудсмену с радостной новостью позвонила мама нашего земляка.

- Сегодня в 0:04 она сообщила, что сына обменяли. Он сам позвонил ей, – отметила Юлия Жамбалова на своей странице во «ВКонтакте». – Летом 2022-го мама бойца пришла ко мне на приём. Рассказала, что на неё вышли и передали, что сын находится в плену.

Омбудсмен, в свою очередь, обратилась в министерство обороны РФ и к федеральному уполномоченному.
 
- Был установлен официальный статус пленного. Полтора года он находился в СИЗО под Киевом и всё это время мы с его мамой были на связи. Это переживания, слёзы отчаяния. Вместе с руководством бригады поддерживали её. Несколько раз мы видели его интервью в новостных сюжетах на украинском телевидении, но в список на обмен его не включали. И вот сегодня мама наконец-то услышала голос своего сына.

Юлия Жамбалова добавила, что ждёт информацию и списки. «Надеюсь, что это не единственный военнослужащий из Бурятии, которого обменяли», – подчеркнула она.
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